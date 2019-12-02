Армия и оружие
Российская газетаСплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России
Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит заранее отслеживать пуски крылатых ракет, боевую авиацию и другие воздушные цели. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер".
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В России создадут сплошное радиолокационное поле для предупреждения о ракетном нападении
Комсомольская правда17:13
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