Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России

Вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит заранее отслеживать пуски крылатых ракет, боевую авиацию и другие воздушные цели. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер".
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