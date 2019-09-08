Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руСпонсор «Ювентуса» в три раза увеличит отчисления клубу из-за Роналду

Титульный спонсор «Ювентуса» вскоре подпишет новый контракт с клубом. Согласно ему, отчисления туринцам увеличатся с 16 миллионов евро в год до 50, пишет Tuttosport. Увеличение связано с имиджевыми успехами «Ювентуса» – в нем играет Криштиану Роналду.
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