Футбол
MetaratingsСпонсор «Ювентуса» втрое увеличит отчисления в клуб из-за Роналду
Как сообщает Tuttosport, согласно условиям нового контракта Jeep будет платить «Ювентусу» €50 млн евро ежегодно, тогда как сейчас сумма отчислений составляет €16 млн.
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Титульный спонсор «Ювентуса» в 3 раза увеличит отчисления клубу из-за Роналду
Sport24.ruвчера в 08:36
«Ювентус» будет получать в три раза больше от титульного спонсора благодаря трансферу Роналду
Советский спортвчера в 11:36
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:40, Вашингтон
Армия и оружие
Дания отправила военных в Сирию
Пока что Дания готова отправить на военную базу на севере Сирии 14 военных медиков — врачей, медсестер и хирургов, сообщил сайт министерства обороны страны.
Телеканал 360° вчера в 07:31
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика
Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 15:33
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Политика
Индия внесла аванс за российские С-400
Борисов отметил, что, так как аванс внесен, поставка С-400 пройдет в соответствии с графиком.
Красная весна вчера в 17:58
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Политика
Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
News.ru вчера в 23:36
Политика
В Волгограде кандидат умер на избирательном участке
Аргументы недели вчера в 05:57
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Общество
Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно
Самое большое в истории России круизное судно Spectrum of the Seas пришло во Владивосток.
Известия вчера в 23:59
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия вчера в 18:35
Политика
Шумков победил на выборах губернатора Курганской области
На выборах в Курганской области лидирует врио губернатора Вадим Шумков с 80,86% после обработки 100% протоколов.
Известия вчера в 23:46
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC
Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
Алтайская правда 07 сентября в 22:44
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Политика
Хабиров лидирует с 82% на выборах главы Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,78% протоколов.
РИА Новости вчера в 20:20
Политика
Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17
Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 01:24
Армия и оружие
Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Газета.Ru вчера в 21:48
Здоровье
Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках
Роскачество завершило исследование сухих завтраков, выбрав из 18 торговых марок два лучших продукта, но также впервые за историю своих исследований обнаружив в товарах пяти торговых марок токсин под названием охратоксин А, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:35
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 07 сентября в 14:18
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15