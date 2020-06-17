Экономика
ВедомостиСпор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
Происшествия
ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации
ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:08
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках
Вслед за онлайн-дебютом нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, в Сеть просочились фотоснимки кроссовера, основанного на платформе автомобилей семейства Corolla.
32CARS.ru 08:49
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Общество
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
Происшествия
Попавший в ДТП внук экс-губернатора Ишаева сел за руль пьяным
В марте 2017 года Ишаев стал виновником ДТП на МКАД: столкнулись фура, легковой автомобиль и Mercedes внука бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда по ДФО Виктора Ишаева.
Известия 14:40
Наука
В Великобритании найден спасающий от коронавируса препарат
В Великобритании найден спасающий от коронавируса препарат.
Evo-rus.com 12:13
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Футбол
РФС изучит слова Дьякова о мешке денег игрокам «Ростова» от соперников
В интервью «Чемпионату» футболист заявил, что перед матчами с лидерами в конце сезона команды, претендующие на попадание в еврокубки, мотивировали игроков, привозя им «мешок денег».
РБК 09:21
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который был создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией, провели размещение 117 777 459 (15,94%) акций «Детского мира».
Rambler News Service 03:04
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, кто будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 14:11
Происшествия
В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении
Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
Общество
Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году
Cyber.sports.ru 14:50
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие
Ручная артиллерия: NI оценил самый мощный советский карабин КС-23
Российская газета 01:33
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Авто
Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто.
Car.ru вчера в 06:53
Политика
Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Интерфакс 13:42
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49