Экономика

ВедомостиВедомостиСпор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново

В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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Верховный суд разбирался в споре на 151 млрд рублей

Право.ру13:56

Президиум ВС встал на сторону «Росгосстраха» в споре за товарные знаки

Компания08:45

Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб

РБК05:54

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново

Ведомости06:46

Арбитраж заново рассмотрит спор Росгосстраха со страховщиком на 150 млрд руб

РАПСИ05:59

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят повторно

RuNews24.ru08:01

Президиум ВС рассмотрел экономический спор по представлению Вячеслава Лебедева // «Росгосстрах» получил шанс на взыскание 151 млрд руб. на новом пересмотре

Закон.ру04:45
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Происшествия

Допрос Ефремова длился пять часов

ТАСС 13:37
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Политика

США вводят новые санкции против Сирии

США вводят новые санкции против Сирии для "экономического и политического давления" на Башара Асада, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 11:05
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Происшествия

ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации

ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:08
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Общество

Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
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Авто

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках

Вслед за онлайн-дебютом нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, в Сеть просочились фотоснимки кроссовера, основанного на платформе автомобилей семейства Corolla.
32CARS.ru 08:49
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
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Общество

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой

В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
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Общество

ФСБ: сотрудников не было в Среднеуральском монастыре

Вести.Ru 11:21
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Происшествия

Попавший в ДТП внук экс-губернатора Ишаева сел за руль пьяным

В марте 2017 года Ишаев стал виновником ДТП на МКАД: столкнулись фура, легковой автомобиль и Mercedes внука бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда по ДФО Виктора Ишаева.
Известия 14:40
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Наука

В Великобритании найден спасающий от коронавируса препарат

В Великобритании найден спасающий от коронавируса препарат.
Evo-rus.com 12:13
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ 14:13
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Футбол

РФС изучит слова Дьякова о мешке денег игрокам «Ростова» от соперников

В интервью «Чемпионату» футболист заявил, что перед матчами с лидерами в конце сезона команды, претендующие на попадание в еврокубки, мотивировали игроков, привозя им «мешок денег».
РБК 09:21
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,3K
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который был создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией, провели размещение 117 777 459 (15,94%) акций «Детского мира».
Rambler News Service 03:04
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Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, кто будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 14:11
Единоборства

Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА

BetOn 09:43
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Происшествия

В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении

Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
69
Общество

Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году

Cyber.sports.ru 14:50
1
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
12
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Армия и оружие

Ручная артиллерия: NI оценил самый мощный советский карабин КС-23

Российская газета 01:33
Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

РИА Новости вчера в 02:26
1,6K
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
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Авто

Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода

Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто.
Car.ru вчера в 06:53
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Политика

Bloomberg: 80 ветеранов изолировали перед парадом Победы

News.ru 14:55
Политика

Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде

Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Интерфакс 13:42
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
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Российская компания по страхованию жизни. Номер в реестре страховых компаний - 3984, лицензии - ПС 3984, СЖ 3984 и СЛ 3984 от 10 мая 2018 года, уставный капитал - 4,1 млрд руб. Компания имеет агентства более чем в 70 городах Российской Федерации и входит в число двадцати крупнейших российских страховщиков.
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Росгосстрах
Российская компания
Российская страховая компания, является одной из крупнейших по масштабам, собранным страховым премиям, активам и резервам страховой организацией в России. На протяжении многих лет занимала первое место по объёмам собираемой страховой премии в стране. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Является правопреемником Госстраха СССР, в этом качестве планирует отметить своё 100-летие в 2021 году.
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