Экономика

ВедомостиВедомостиСпор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново

В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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Верховный суд разбирался в споре на 151 млрд рублей

Право.рувчера в 13:56

Президиум ВС встал на сторону «Росгосстраха» в споре за товарные знаки

Компаниявчера в 08:45

Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб

РБКвчера в 05:54

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново

Ведомостивчера в 06:46

Арбитраж заново рассмотрит спор Росгосстраха со страховщиком на 150 млрд руб

РАПСИвчера в 05:59

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят повторно

RuNews24.ruвчера в 08:01

Президиум ВС рассмотрел экономический спор по представлению Вячеслава Лебедева // «Росгосстрах» получил шанс на взыскание 151 млрд руб. на новом пересмотре

Закон.рувчера в 04:45
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

РИА Новости 01:46
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Музыка

Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году

Слово и Дело 15 июня в 10:54
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 16 июня в 05:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер хотел оказаться в СИЗО

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, сообщил, что его подзащитный готов был сесть в сизо после ДТП со смертельным исходом.
Спорт-Экспресс вчера в 14:24
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Армия и оружие

В «Роскосмосе» выступили против гонки вооружений в космосе

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев заявил, что российская сторона выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.
RT на русском 02:10
Шоу-бизнес

Актер Майков призвал оставить Ефремова в покое

Актер Павел Майков, сыгравший роли в сериалах «Бригада» и «Солдаты», прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова.
Профиль вчера в 18:25
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,4K
Общество

Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню

Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.
РБК 02:18
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Здоровье

В Челябинской области умерли 95 пациентов с COVID-19

Челябинск, 17 июня 2020, 21:25 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии скончались 95 граждан с коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 14:25
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
741
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости вчера в 10:47
3,8K
Здоровье

Объяснен стремительный рост заражений коронавирусом в Бразилии

Названы причины стремительного роста новых случаев заражений коронавирусом в Бразилии.
Lenta.ru вчера в 20:39
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Происшествия

Петросян прокомментировал кражу на похоронах Трушкина

Экспресс газета 16 июня в 15:04
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Футбол

Хорватский футболист Домагой Вида может перейти в российский клуб

Discover24 вчера в 04:16
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Политика

Нуланд объяснила успешность России на международной арене

«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
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Политика

Патрушев: Россия предлагает новый цивилизационный выбор

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
RT на русском вчера в 08:30
155
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru вчера в 16:41
380
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
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Общество

Еще 2271 пациент вылечился от коронавируса в Москве

В столице за минувшие сутки из стационаров выписали 2271 пациента, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Российская газета вчера в 03:13
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Происшествия

Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды

Следственный комитет Югры заинтересовался обстоятельствами, при которых несовершеннолетние остались на три дня одни в квартире без еды.
Российская газета 02:17
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Политика

Нетаньяху представил четыре варианта захвата Западного берега Иордана

Биньямин Нетаньяху представил четыре варианта захвата Западного берега Иордана. Об этом сообщили журналисты из Axios.
Piter.tv 02:08
Общество

Россияне подвели итоги работы на удаленке

Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
Происшествия

К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании

К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
248
Происшествия

Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
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Общество

В России предложили снизить транспортный налог на 25%

Москва, 18 июня 2020, 09:27 — REGNUM Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил главе Минтранса Евгению Дитриху обсудить возможность снижения транспортного налога в 2020 году.
REGNUM 02:27
14
Культура

В Витебске состоится «Славянский базар»

«Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
RuNews24.ru 00:40
4
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском 16 июня в 15:16
1,8K
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Российская компания по страхованию жизни. Номер в реестре страховых компаний - 3984, лицензии - ПС 3984, СЖ 3984 и СЛ 3984 от 10 мая 2018 года, уставный капитал - 4,1 млрд руб. Компания имеет агентства более чем в 70 городах Российской Федерации и входит в число двадцати крупнейших российских страховщиков.
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Росгосстрах
Российская компания
Российская страховая компания, является одной из крупнейших по масштабам, собранным страховым премиям, активам и резервам страховой организацией в России. На протяжении многих лет занимала первое место по объёмам собираемой страховой премии в стране. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Является правопреемником Госстраха СССР, в этом качестве планирует отметить своё 100-летие в 2021 году.
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