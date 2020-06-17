Экономика

ВедомостиВедомостиСпор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново

В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Иск Московского метрополитена на 3,3 млн рублей рассмотрят заново

Право.ру08:57

Президиум ВС рассмотрел экономический спор по представлению Вячеслава Лебедева // «Росгосстрах» получил шанс на взыскание 151 млрд руб. на новом пересмотре

Закон.ру04:45

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят повторно

RuNews24.ru08:01

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново

Ведомости06:46

Арбитраж заново рассмотрит спор Росгосстраха со страховщиком на 150 млрд руб

РАПСИ05:59

Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб

РБК05:54

Президиум ВС встал на сторону «Росгосстраха» в споре за товарные знаки

Компания08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Политика

Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле

В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
104
Политика

США ввели санкции против супруги и сестры Асада

США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
РИА Новости 11:12
336
Энергетика

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
13
Космос

Источником нейтрино сверхвысоких энергий вновь назвали черную дыру

ТАСС Наука 06:56
1
Общество

Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя.
РБК 12:16
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
2,8K
Здоровье

Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом

Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор 09:09
64
Футбол

Уткин призвал отказаться от проведения матчей РПЛ со зрителями

28 мая РФС и Роспотребнадзор согласовали проведение матчей РПЛ со зрителями.
Metaratings 11:14
Общество

Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома

За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
71
Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества при продаже автомобилей

Общественная служба новостей 03:51
91
Авто

BMW раскрыла стоимость моделей M5 и M5 Competition для рынка России

Немецкий концерн раскрыл стоимость новых моделей для рынка России.
Дни24 07:07
6
Происшествия

Театр «Современник» прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» - Михаилом Ефремовым», - сообщили в пресс-службе театра.
RuNews24.ru 15 июня в 18:30
5,3K
Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал про Андрея Тарковского

Известный российский режиссер Кирилл Серебренников поставит по собственному сценарию мини-сериал о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского, картины которого занимают высокие места практически во всех списках выдающихся кинополотен.
Российская газета 09:55
8
Музыка

Группу Little Big заподозрили в плагиате у The Black Eyed Peas

Одна из пользовательниц TikTok сравнила композиции петербургской группы Little Big и американского хип-хоп-коллектива The Black Eyed Peas.
РЕН ТВ вчера в 07:16
281
Политика

В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии

Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу.
REGNUM 08:02
168
Энергетика

Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июня поднялась почти на 10% до 56,75 тысяч рублей за тонну.
Российская газета 11:30
1,3K
Происшествия

В Одессе при падении легкомоторного самолета погибли два человека

Легкомоторный самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе Одессы, в результате аварии погибли двое мужчин.
РБК 08:02
6
Общество

Почти 3 тысячи безработных нижегородцев получили региональные выплаты

Вынужденные прекратить свою деятельность после 1 марта индивидуальные предприниматели, которые официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере 12,130 тыс. рублей на три месяца.
Newsroom24 вчера в 02:54
2,2K
Наука

Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки

Evo-rus.com 08:56
3
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба

РБК 06:03
423
Общество

Кремль ответил на идею сократить новогодние каникулы

В Кремле исходят из устоявшейся практики в вопросе новогодних каникул, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею о сокращении количества нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:45
862
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,3K
Транспорт

Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
787
Шоу-бизнес

Анна Ковальчук порадовала мужчин платьем с открытой спиной

Поклонники оценили наряд Анна, и сказали, что такая модель платья выгодно подчеркнула все достоинства фигуры актрисы.
Bimru.ru 11:38
1
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
2K
Общество

Москва побила температурный рекорд 1956 года

В Москве 17 июня стало самым жарким днем за последние 70 лет метеонаблюдений. К 13 часам воздух в городе прогрелся до 29,6 градуса.
Вести.Ru 07:17
115
Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Газета.Ru 09:18
877
Армия и оружие

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

РБК вчера в 17:27
604
Наука

С уток и гусей сняты подозрения в распространении коронавируса

Evo-rus.com 12:05
30
Общество

В Свердловской области могут продлить время продажи алкоголя

В Свердловской области время продажи алкоголя может быть продлено до 21:00.
Повестка дня 07:34
73
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Капитал Лайф
Российская компания по страхованию жизни. Номер в реестре страховых компаний - 3984, лицензии - ПС 3984, СЖ 3984 и СЛ 3984 от 10 мая 2018 года, уставный капитал - 4,1 млрд руб. Компания имеет агентства более чем в 70 городах Российской Федерации и входит в число двадцати крупнейших российских страховщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Росгосстрах
Российская компания
Российская страховая компания, является одной из крупнейших по масштабам, собранным страховым премиям, активам и резервам страховой организацией в России. На протяжении многих лет занимала первое место по объёмам собираемой страховой премии в стране. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Является правопреемником Госстраха СССР, в этом качестве планирует отметить своё 100-летие в 2021 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное