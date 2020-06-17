Экономика
ВедомостиСпор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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Политика
Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
Политика
США ввели санкции против супруги и сестры Асада
США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
РИА Новости 11:12
Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
Общество
Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени
Основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя.
РБК 12:16
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Здоровье
Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом
Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор 09:09
Футбол
Уткин призвал отказаться от проведения матчей РПЛ со зрителями
28 мая РФС и Роспотребнадзор согласовали проведение матчей РПЛ со зрителями.
Metaratings 11:14
Общество
Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома
За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества при продаже автомобилей
Общественная служба новостей 03:51
Авто
BMW раскрыла стоимость моделей M5 и M5 Competition для рынка России
Немецкий концерн раскрыл стоимость новых моделей для рынка России.
Дни24 07:07
Происшествия
Театр «Современник» прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» - Михаилом Ефремовым», - сообщили в пресс-службе театра.
RuNews24.ru 15 июня в 18:30
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал про Андрея Тарковского
Известный российский режиссер Кирилл Серебренников поставит по собственному сценарию мини-сериал о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского, картины которого занимают высокие места практически во всех списках выдающихся кинополотен.
Российская газета 09:55
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате у The Black Eyed Peas
Одна из пользовательниц TikTok сравнила композиции петербургской группы Little Big и американского хип-хоп-коллектива The Black Eyed Peas.
РЕН ТВ вчера в 07:16
Политика
В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии
Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу.
REGNUM 08:02
Энергетика
Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июня поднялась почти на 10% до 56,75 тысяч рублей за тонну.
Российская газета 11:30
Происшествия
В Одессе при падении легкомоторного самолета погибли два человека
Легкомоторный самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе Одессы, в результате аварии погибли двое мужчин.
РБК 08:02
Общество
Почти 3 тысячи безработных нижегородцев получили региональные выплаты
Вынужденные прекратить свою деятельность после 1 марта индивидуальные предприниматели, которые официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере 12,130 тыс. рублей на три месяца.
Newsroom24 вчера в 02:54
Наука
Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстой кишки
Evo-rus.com 08:56
Общество
Кремль ответил на идею сократить новогодние каникулы
В Кремле исходят из устоявшейся практики в вопросе новогодних каникул, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею о сокращении количества нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:45
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук порадовала мужчин платьем с открытой спиной
Поклонники оценили наряд Анна, и сказали, что такая модель платья выгодно подчеркнула все достоинства фигуры актрисы.
Bimru.ru 11:38
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Общество
Москва побила температурный рекорд 1956 года
В Москве 17 июня стало самым жарким днем за последние 70 лет метеонаблюдений. К 13 часам воздух в городе прогрелся до 29,6 градуса.
Вести.Ru 07:17
Наука
С уток и гусей сняты подозрения в распространении коронавируса
Evo-rus.com 12:05
Общество
В Свердловской области могут продлить время продажи алкоголя
В Свердловской области время продажи алкоголя может быть продлено до 21:00.
Повестка дня 07:34