Экономика

ВедомостиВедомостиСпор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново

В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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Верховный суд разбирался в споре на 151 млрд рублей

Право.ру13:56

Президиум ВС рассмотрел экономический спор по представлению Вячеслава Лебедева // «Росгосстрах» получил шанс на взыскание 151 млрд руб. на новом пересмотре

Закон.ру04:45

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят повторно

RuNews24.ru08:01

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново

Ведомости06:46

Арбитраж заново рассмотрит спор Росгосстраха со страховщиком на 150 млрд руб

РАПСИ05:59

Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб

РБК05:54

Президиум ВС встал на сторону «Росгосстраха» в споре за товарные знаки

Компания08:45
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
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Авто

Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода

Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто.
Car.ru вчера в 06:53
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ 14:13
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Профиль вчера в 01:39
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Армия и оружие

Еще 56 российских военных вылечились за сутки от коронавируса

За сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 56 российских военных.
Телеканал 360° 14 июня в 14:28
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Общество

Попова дала прогноз по минимальному приросту случаев коронавируса

Показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом в России может снизиться до минимума через месяц, заявила глава Роспотребнадзора в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
Rambler News Service 14:16
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,4K
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Энергетика

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
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Общество

МВД проверит информацию о ложных аккаунтах по электронному голосованию

Сегодня эксперты по кибербезопасности обнаружили в интернете ложные аккаунты, схожие с официальными ресурсами для голосования по Конституции.
Говорит Москва 12:51
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Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Известия 13:20
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM 08:29
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Спорт

Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда

Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.
РИА Новости 10:22
Авто

Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения

Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня 01:36
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Общество

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru 11:59
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

РИА Новости вчера в 02:26
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Здоровье

Диетолог назвал снижающие уровень холестерина продукты

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты могут помочь уменьшить высокий уровень холестерина в крови.
MedikForum.ru 11:41
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Происшествия

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Автомобиль, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попал в ДТП в Лондоне, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 12:08
2
Здоровье

Медик рассказал, какие симптомы остаются у переболевших коронавирусом

Медицинская реабилитация ожидает пациентов, которые переболели коронавирусом в средней и тяжелой формах.
Росбалт 12:37
Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Происшествия

В Туле восемь человек пострадали в ДТП

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости вчера в 00:44
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Политика

В МИД РФ оценили санкции США против Сирии

В Министерстве иностранных дел России оценили решение американских властей о введении санкций в отношении Сирии.
Газета.Ru 14:04
Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Российская компания по страхованию жизни. Номер в реестре страховых компаний - 3984, лицензии - ПС 3984, СЖ 3984 и СЛ 3984 от 10 мая 2018 года, уставный капитал - 4,1 млрд руб. Компания имеет агентства более чем в 70 городах Российской Федерации и входит в число двадцати крупнейших российских страховщиков.
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Российская компания
Российская страховая компания, является одной из крупнейших по масштабам, собранным страховым премиям, активам и резервам страховой организацией в России. На протяжении многих лет занимала первое место по объёмам собираемой страховой премии в стране. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Является правопреемником Госстраха СССР, в этом качестве планирует отметить своё 100-летие в 2021 году.
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