В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 1

Авто Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто. 86

Общество Попова дала прогноз по минимальному приросту случаев коронавируса Показатель суточного прироста случаев заражения коронавирусом в России может снизиться до минимума через месяц, заявила глава Роспотребнадзора в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,4K

Энергетика Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. 2

Спорт Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.

Общество Павел Дуров пригрозил Facebook судом По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем. 28

Здоровье Диетолог назвал снижающие уровень холестерина продукты Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты могут помочь уменьшить высокий уровень холестерина в крови. 1

Здоровье Медик рассказал, какие симптомы остаются у переболевших коронавирусом Медицинская реабилитация ожидает пациентов, которые переболели коронавирусом в средней и тяжелой формах.

Общество В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке» Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Общество Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 56

Происшествия В Туле восемь человек пострадали в ДТП Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 5

Политика В МИД РФ оценили санкции США против Сирии В Министерстве иностранных дел России оценили решение американских властей о введении санкций в отношении Сирии.