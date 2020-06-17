Экономика
ВедомостиСпор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в России умерли из-за коронавирусной инфекции, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
RT на русском 04:25
Здоровье
Названы полезные продукты, способствующие росту жира на животе
Российская газета вчера в 05:52
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан лишились заработков: «Наш бизнес умер»
«Наш бизнес умер, как это ни печально», - заявила она в интервью изданию 7Days.Ru.
Суть событий 02:23
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru вчера в 04:07
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Спорт
Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий
Игромания.ру 16 июня в 09:57
Футбол
«Вальядолид» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов заменен на 64-й минуте
У гостей в стартовом составе вышел российский форвард Федор Смолов. На 64-й минуте его заменил Денис Суарес.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Здоровье
В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом
В медицинском учреждение в Москве из-за нового заболевания, вызванного опасной инфекцией COVID-19, трагически умерла двухлетняя девочка Мария Паршикова.
Evo-rus.com 03:30
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 16 июня в 14:41
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Здоровье
Мясников рассказал, как опознать плохого врача
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отличить хорошего врача от плохого.
РЕН ТВ 04:41
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей
В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Общество
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту.
РИА Новости вчера в 19:56
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Газета.Ru 15 июня в 03:01
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости 16 июня в 06:40
Общество
Результаты ЕГЭ станут известны до 15 августа
Выпускники получат результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до 15 августа, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Коммерсантъ 04:51
Наука
Бельгийские врачи нашли способ предотвратить рак толстого кишечника
Сайт интересных новостей вчера в 14:53
Технологии
«Ростех» планирует испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности
Моя Москва.онлайн 02:58
Здоровье
В Свердловской области за сутки подтвердили 231 случай коронавируса
В Свердловской области за последние сутки медики подтвердили 231 случай коронавирусной инфекции.
АиФ Урал 16 июня в 03:41
Здоровье
Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина
Холестерин способствует выработке полезных веществ. Если в крови содержится 5,5 ммоль на литр, то это повышенный уровень.
Evo-rus.com вчера в 13:01
Здоровье
Медики назвали признаки алкогольной зависимости
В Соединенном Королевстве специалисты отталкиваются от общего уровня потребления спиртного – до 14 единиц в неделю.
Evo-rus.com 01:23
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16 июня в 16:40
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54