В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд руб. рассмотрят заново

Общество В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году. 71

Общество В Югре умерла врач, лечившая коронавирусных больных Врач ковидного госпиталя в Нижневартовске два месяца не покидала рабочее место.В Югре скончался врач, которая занималась лечением пациентов с COVID-19. 10

Общество Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом. 5

Музыка Big Hit Entertainment формируют новую гёрл-группу Каждый год агентство приглашает к себе «талантливых и амбициозных» людей по всему миру, которые хотят стать частью их команды.

Наука Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19 У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха. 1

Футбол Василий Уткин: Про встречу Абрамовича с Хаверцем точно чушь. Президент «Челси» лично с игроками-кандидатами не встречается никогда Популярный блогер Василий Уткин с недоверием отнесся к информации о том, что президент «Челси» Роман Абрамович лично встретился с полузащитником «Байера» Каем Хаверцем, дабы убедить того перейти в лондонский клуб.

Экономика Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей Правительство России направит ещё более 1 млрд рублей на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией.

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала семейное фото Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала новое фото с мужем и старшим сыном. Овечкин и Шубская находятся в браке с 2016 года. 5

Экономика Как устанавливать зарплату исходя из часовой ставки? Рассмотрим пример, какая будет зарплата работника, если ему установить зарплату исходя из минимальной часовой ставки и исходя из месячного МРОТ при прочих равных условиях. 3,9K

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 303

Политика Верховный суд отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд России отказался принять заявление некоего Геннадия Рудяка, который оспаривал проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда. 6,2K

Общество 119 новых заражений коронавирусом выявили в Саратовской области На 18 июня в Саратовской области у 5101 человек подтвержден COVID-19. Выздоровели 2396 человек, в том числе 79 за сутки. 1K

Технологии Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям. 8