Президиум ВС 17 июня подтвердил, что отмена судебных решений, по которым «Росгосстрах» (РГС) не имеет права взыскивать 151 млрд руб. со страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгения Гинера, была законной.

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят повторно

Футбол УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов В апреле УЕФА сообщил, что возобновление Лиги чемпионов пройдет в формате мини-турнира.

Общество Температура в Москве побила рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета. 82

Здоровье Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты могут помочь снизить высокий уровень холестерина в крови.

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Здоровье В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19 Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19. 47

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Происшествия Чеченцы оправдались за беспорядки в Дижоне Как утверждает чеченская сторона, началось все с того, что 10 июня группа выходцев из Северной Африки, промышляющих наркоторговлей, избила 16-летнего чеченца. 1,8K

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