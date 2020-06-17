Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruСпор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят повторно

Президиум ВС 17 июня подтвердил, что отмена судебных решений, по которым «Росгосстрах» (РГС) не имеет права взыскивать 151 млрд руб. со страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгения Гинера, была законной.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Иск Московского метрополитена на 3,3 млн рублей рассмотрят заново

Право.ру08:57

Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб

РБК05:54

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят повторно

RuNews24.ru08:01

Президиум ВС отправил иск «Росгосстраха» на 151 млрд р. на новое рассмотрение

Агентство страховых новостей07:18

Арбитраж заново рассмотрит спор Росгосстраха со страховщиком на 150 млрд руб

РАПСИ05:59

Президиум ВС встал на сторону «Росгосстраха» в споре за товарные знаки

Компания08:45

Президиум ВС рассмотрел экономический спор по представлению Вячеслава Лебедева // «Росгосстрах» получил шанс на взыскание 151 млрд руб. на новом пересмотре

Закон.ру04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Армия и оружие

Avia.pro: США направляют в Израиль специальный F-35 для борьбы с С-400

Недвижимость.RU 09:37
5
Общество

Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
10
Футбол

УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов

В апреле УЕФА сообщил, что возобновление Лиги чемпионов пройдет в формате мини-турнира.
Lenta.ru 10:04
Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Газета.Ru 09:18
827
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
3,7K
Происшествия

В Одессе разбился легкомоторный самолет

Lenta.ru 06:20
5
Общество

Температура в Москве побила рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.
РИА Новости 09:10
82
Здоровье

Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты могут помочь снизить высокий уровень холестерина в крови.
Вечерняя Москва 07:13
Общество

ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь

В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
2,4K
Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
71
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
2K
Политика

Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
45
Политика

В Японии скрывают истинные причины отказа от размещения систем ПРО США

Военное обозрение 15 июня в 11:26
72
Шоу-бизнес

Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца

Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
Ruposters.ru 10:17
22
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,2K
Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
66
Здоровье

В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19

Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19.
РИА Новости 01:00
47
Игры

EA представила Star Wars: Squadrons и системные требования к игре

МонаВиста вчера в 10:34
26
Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
311
Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Astera вчера в 09:25
12
Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Известия вчера в 10:33
735
Происшествия

Чеченцы оправдались за беспорядки в Дижоне

Как утверждает чеченская сторона, началось все с того, что 10 июня группа выходцев из Северной Африки, промышляющих наркоторговлей, избила 16-летнего чеченца.
Московский Комсомолец вчера в 09:53
1,8K
Общество

Игорь Орлов возглавил «Северную верфь» ОСК

DVINA 29 08:53
17
Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
32
Авто

Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода

Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
Автоновости дня вчера в 04:22
71
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
621
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
304
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском вчера в 15:16
1,7K
Шоу-бизнес

Успенская поможет Яббарову из «Дома-2» сделать предложение невесте

Как выяснилось, королева русского шансона решила поддержать коллегу в волнительный период его жизни и поможет Илье Яббарову из «Дома-2» сделать предложение невесте.
Версия.Инфо 08:23
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
898
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Капитал Лайф
Российская компания по страхованию жизни. Номер в реестре страховых компаний - 3984, лицензии - ПС 3984, СЖ 3984 и СЛ 3984 от 10 мая 2018 года, уставный капитал - 4,1 млрд руб. Компания имеет агентства более чем в 70 городах Российской Федерации и входит в число двадцати крупнейших российских страховщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Росгосстрах
Российская компания
Российская страховая компания, является одной из крупнейших по масштабам, собранным страховым премиям, активам и резервам страховой организацией в России. На протяжении многих лет занимала первое место по объёмам собираемой страховой премии в стране. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Является правопреемником Госстраха СССР, в этом качестве планирует отметить своё 100-летие в 2021 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное