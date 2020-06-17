Экономика
RuNews24.ruСпор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят повторно
Президиум ВС 17 июня подтвердил, что отмена судебных решений, по которым «Росгосстрах» (РГС) не имеет права взыскивать 151 млрд руб. со страховщика жизни «Капитал Лайф» Евгения Гинера, была законной.
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Президиум ВС отправил иск «Росгосстраха» на 151 млрд р. на новое рассмотрение
Агентство страховых новостей07:18
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Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19.
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