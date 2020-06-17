Экономика
ВедомостиСпор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.
ТАСС 08:56
Происшествия
Михаила Ефремова забрали на допрос
Комсомольская правда 04:48
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
В Кремле нет какой-то позиции по сокращению новогодних праздников, исходят из устоявшейся практики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:19
Происшествия
ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации
ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:08
Наука
В Великобритании нашли недорогое лекарство от коронавируса
В своих исследованиях медики из Университета Оксфорда обнаружили, что это лекарство уменьшает шанс летального исхода от коронавируса с 40% на 28% у больных, находящихся на аппаратах ИВЛ.
Что происходит вчера в 17:09
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Авто
Эксперты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Специалисты концерна «Калашников» решили проверить мифы о пуленепробиваемости автомобилей, которые привили нам голливудские фильмы.
SpeedMe вчера в 17:41
Музыка
Little Big уличили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Песни российского панк-рейв коллектива Little Big сравнили с композициями американской поп-группы The Black Eyed Peas.
ПолитРоссия вчера в 04:26
Общество
«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное
Состояние «военного положения» в Китае тоже предусматривает четыре уровня, самый высокий – первый, и термин «механизмы военного времени» (а именно он употреблен в китайских сообщениях о событиях на рынке в Пекине) теоретически должен соотноситься с первым, самым высоким уровнем «военного положения», боевой готовностью номер один.
Взгляд.ру 05:00
Футбол
Киевское «Динамо» на классе вышло в финал Кубка Украины
Никакой борьбы не было, «Динамо» неоднократно доказывало свой класс и победило со счетом 2:0 благодаря дублю Микаэля Дуэлунда.
Евро-футбол.ру 08:56
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество
Эксперимент: в Берлине почти 30 лет отдавали детей с улицы педофилам
Как сообщает портал DW.com, бездомных детей отдавали на усыновление педофилам.
РЕН ТВ 02:48
Политика
Япония назвала две причины отказа от ПРО США
Напомним, Коно заявил, что собирается отказаться от размещения в стране двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и технических проблем.
Взгляд.ру вчера в 00:27
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru 15 июня в 09:11
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Экономика
Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года
В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Общество
Температурный рекорд 1956 года побит в Москве
Интерфакс 06:54
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Футбол
В РФС пообещали изучить слова Дьякова о стимуляции игроков «Ростова»
Российский футбольный союз намерен изучить слова Виталия Дьякова. Этой информацией обладает ресурс «Чeмпионат».
ProstoProSport 07:59
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
Трамп объявил о выводе американских военных из Германии
США собираются сократить число своих военных в Германии до 25 тысяч, заявил Дональд Трамп.
НТВ 15 июня в 16:53
Технологии
В Microsoft пообещали, что осенью Windows 10 получит улучшение
Новое обновление получит название Windows 10 20H2. Компания Microsoft сформировала стратегию обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 07:13