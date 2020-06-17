Экономика

ВедомостиВедомостиСпор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново

В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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Иск Московского метрополитена на 3,3 млн рублей рассмотрят заново

Право.ру08:57

Президиум ВС встал на сторону «Росгосстраха» в споре за товарные знаки

Компания08:45

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново

Ведомости06:46

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят повторно

RuNews24.ru08:01

Арбитраж заново рассмотрит спор Росгосстраха со страховщиком на 150 млрд руб

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Президиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб

РБК05:54

Президиум ВС рассмотрел экономический спор по представлению Вячеслава Лебедева // «Росгосстрах» получил шанс на взыскание 151 млрд руб. на новом пересмотре

Закон.ру04:45
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Здоровье

В Свердловской области заболели коронавирусом более 10 тыс. человек

Kursk.com 03:52
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.
ТАСС 08:56
Происшествия

Михаила Ефремова забрали на допрос

Комсомольская правда 04:48
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Футбол

Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года по схеме «1+1»

Soccer.ru 06:58
Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
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Политика

США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
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Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

В Кремле нет какой-то позиции по сокращению новогодних праздников, исходят из устоявшейся практики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:19
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Происшествия

ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации

ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:08
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Наука

В Великобритании нашли недорогое лекарство от коронавируса

В своих исследованиях медики из Университета Оксфорда обнаружили, что это лекарство уменьшает шанс летального исхода от коронавируса с 40% на 28% у больных, находящихся на аппаратах ИВЛ.
Что происходит вчера в 17:09
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Авто

Эксперты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей

Специалисты концерна «Калашников» решили проверить мифы о пуленепробиваемости автомобилей, которые привили нам голливудские фильмы.
SpeedMe вчера в 17:41
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Музыка

Little Big уличили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Песни российского панк-рейв коллектива Little Big сравнили с композициями американской поп-группы The Black Eyed Peas.
ПолитРоссия вчера в 04:26
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Общество

Хоккеист Дацюк пришел на службу в захваченный храм на Урале

Известия 09:05
Общество

«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

Состояние «военного положения» в Китае тоже предусматривает четыре уровня, самый высокий – первый, и термин «механизмы военного времени» (а именно он употреблен в китайских сообщениях о событиях на рынке в Пекине) теоретически должен соотноситься с первым, самым высоким уровнем «военного положения», боевой готовностью номер один.
Взгляд.ру 05:00
Футбол

Киевское «Динамо» на классе вышло в финал Кубка Украины

Никакой борьбы не было, «Динамо» неоднократно доказывало свой класс и победило со счетом 2:0 благодаря дублю Микаэля Дуэлунда.
Евро-футбол.ру 08:56
Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Общество

Эксперимент: в Берлине почти 30 лет отдавали детей с улицы педофилам

Как сообщает портал DW.com, бездомных детей отдавали на усыновление педофилам.
РЕН ТВ 02:48
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Политика

Япония назвала две причины отказа от ПРО США

Напомним, Коно заявил, что собирается отказаться от размещения в стране двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и технических проблем.
Взгляд.ру вчера в 00:27
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

Газета.Ru 15 июня в 09:11
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Политика

Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
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Экономика

Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года

В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Общество

Температурный рекорд 1956 года побит в Москве

Интерфакс 06:54
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Футбол

В РФС пообещали изучить слова Дьякова о стимуляции игроков «Ростова»

Российский футбольный союз намерен изучить слова Виталия Дьякова. Этой информацией обладает ресурс «Чeмпионат».
ProstoProSport 07:59
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
67
Политика

Трамп объявил о выводе американских военных из Германии

США собираются сократить число своих военных в Германии до 25 тысяч, заявил Дональд Трамп.
НТВ 15 июня в 16:53
77
Политика

У офиса Зеленского в Киеве проходит митинг с требованием его отставки

Газета.Ru 04:49
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Политика

Посол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы

РБК 08:28
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Технологии

В Microsoft пообещали, что осенью Windows 10 получит улучшение

Новое обновление получит название Windows 10 20H2. Компания Microsoft сформировала стратегию обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 07:13
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Российская компания по страхованию жизни. Номер в реестре страховых компаний - 3984, лицензии - ПС 3984, СЖ 3984 и СЛ 3984 от 10 мая 2018 года, уставный капитал - 4,1 млрд руб. Компания имеет агентства более чем в 70 городах Российской Федерации и входит в число двадцати крупнейших российских страховщиков.
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Росгосстрах
Российская компания
Российская страховая компания, является одной из крупнейших по масштабам, собранным страховым премиям, активам и резервам страховой организацией в России. На протяжении многих лет занимала первое место по объёмам собираемой страховой премии в стране. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Является правопреемником Госстраха СССР, в этом качестве планирует отметить своё 100-летие в 2021 году.
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