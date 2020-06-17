Экономика
ВедомостиСпор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президиум ВС отправил иск «Росгосстраха» на 151 млрд р. на новое рассмотрение
Агентство страховых новостей07:18
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Политика
Пользователи Facebook смогут отключать политическую рекламу
Основатель социальной сети Марк Цукерберг заявил, что Facebook запустил кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США.
Моя Москва.онлайн 06:55
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии
Накануне Кадыров отверг обвинения грузинского журналиста Георгия Габунии в том, что именно по заказу главы Чечни на него было совершено покушение.
Известия 07:13
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Общество
Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
Адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова, сообщил РБК, что близкие погибшего мужчины не принимают извинения Ефремова и намерены добиваться справедливого наказания для актера в суде.
РБК 06:24
Автоспорт
Хэмилтон критикует Хельмута Марко
F1news.ru 06:48
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Технологии
На фото показан прототип боевого гусеничного робота Type-X
В интернете появилась первая фотография эксклюзивного робототехнического комплекса Type-X, которого иногда именуют «прообразом боевой машины будущего».
Актуальные Новости 04:45
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Футбол
СМИ: «Финал восьми» Лиги чемпионов пройдет в Лиссабоне 12-23 августа
Как отмечает источник, "Финал восьми", в котором примут участие восемь команд-победителей 1/8 финала, пройдет в португальской столице 12-23 августа.
РИА Новости 07:15
Политика
США передадут Украине военное оборудование стоимостью более $60 млн
США передадут Украине военное оборудование на более чем $60 млн, сообщается на странице Facebook американского посольства на Украине.
РБК 06:23
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
РИА Новости 01:53
Авто
Опубликованы первые изображения нового Volkswagen Multivan
На днях в Сети были опубликованы шпионские фотографии тестового прототипа нового Volkswagen Multivan T7.
32CARS.ru вчера в 14:51
Политика
Депутат Госдумы назвал маразмом осуждение пакта Молотова-Риббентропа
Корреспондент Федерального агентства новостей разобрался, какое значение документы 1939 и 1989 годов имеют для нынешних реалий и нужно ли отменять решение Съезда народных депутатов СССР.
ФАН 15 июня в 11:24
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Общество
В Минздраве спрогнозировали снятие всех ограничений к февралю
Мурашко отметил, что передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.
Православие и Мир 02:23
Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
Газета.Ru 07:35