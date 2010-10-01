Футбол

Реальное времяРеальное время«Спорт-Экспресс»: Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо»

Динамо — Сочи
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
32′
Антон Заболотный
Максимилиан Филипп
Кирилл Панченко
46′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
46′
Сильвестр Игбоун
50′
57′
Антон Заболотный
Жоаозиньо
58′
Сильвестр Игбоун
63′
65′
Миха Мевля
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
73′
73′
Андрей Мостовой
Никита Бурмистров
77′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
88′
Душан Лагатор
90′+1′
Александр Карапетян
Бывший главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев может возглавить московское "Динамо". Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс". Такое решение может быть принято руководством "бело-голубых" в самое ближайшее время.
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