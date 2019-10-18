Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Арбитра Романа Галимова вернули в список судей, рекомендованных к обслуживанию матчей чемпионата России. Перед этим судья из Улан-Удэ прошел проверку на детекторе лжи. Последний раз в РПЛ рефери работал в ноябре.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Sportbox.RU21:13

Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи. Он уже долгое время не получает назначений

Sport24.ru20:55

Арбитра премьер-лиги Галимова проверили на детекторе лжи. Зачем?

Спорт-Экспресс14:12

«Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи

Бомбардир.ру14:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Общество

Как Кейт Миддлтон сыграла в крикет в Пакистане: яркие фото

Газета Metro 06:44
Космос

Описание древней солнечной бури нашли в ассирийских табличках

Ученые из Японии и Великобритании объявили, что нашли, вероятно, самое раннее описание солнечной бури.
МИР 24 04:13
Общество

NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Происшествия

Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае

Интерфакс 22:15
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
Lenta.ru 13:44
Кино

Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Известия 06:13
Происшествия

Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии

РБК 22:27
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36
Экономика

Рост ВВП Китая за первые три квартала 2019 года составил 6,2%

Рост ВВП Китая по итогам третьего квартала 2019 года составил 6,0% в годовом выражении, за первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.
РИА Новости 22:08
Происшествия

В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки

РИА Новости 10:19
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Общество

Новый вид фальшивых купюр появился в России. Они обманывают банкоматы

Мошенники научились обманывать банкоматы новым способом.
Телеканал 360° вчера в 08:30
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 20:29
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Авто

Завод Haval в России начал производство купе-кроссовера Haval F7x

После презентации первые партии купе-кроссовера поступят к дилерам. По сути новинка является тем же F7, но с купеобразным кузовом.
Tvoe-avto.com вчера в 09:29
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru 09:11
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ 16:38
Политика

Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru 19:24
Общество

Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату

В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru 06:10
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила поклонников новым образом

Сама Бородина отметила, что стала новой женщиной после смены образа. Поклонники положительно оценили эксперимент телеведущей.
Вечерняя Москва 06:16
Происшествия

Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы

Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
РИА Новости 21:42
Экономика

Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, вызовет удорожание продукции металлургов, увеличит стоимость транспортных услуг и в конечном итоге ускорит темпы инфляции.
Газета.Ru 04:28
Армия и оружие

О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции

Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Военное обозрение 06:30
Единоборства

Бетербиев и Гвоздик показали одинаковый вес

Sportbox.RU 19:53
Происшествия

В США в ящике с бетоном нашли тело пропавшей модели

Известия 21:53
Политика

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова опять собралась замуж

Мария Кожевникова и Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.
Paparazzi.ru 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное