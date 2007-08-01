По информации «Спорт-Экспресса», летнее трансферное окно для российских клубов стало самым «дорогим» за последние несколько лет. Клубы российской Премьер-лиги потратили на приобретение новых футболистов более 230 миллионов евро.

«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов

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