РПЛ

Бомбардир.руБомбардир.ру«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 1 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
По информации «Спорт-Экспресса», летнее трансферное окно для российских клубов стало самым «дорогим» за последние несколько лет. Клубы российской Премьер-лиги потратили на приобретение новых футболистов более 230 миллионов евро.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Рейтинг летних трансферных кампаний клубов РПЛ. Взгляд Алексея Андронова

Советский спорт04:00

Клубы РПЛ потратили этим летом €234,8 млн

Metaratings06:06

Клубы РПЛ потратили летом 234,82 млн евро, 210,1 млн пришлось на команды из топ-6

Sports.ru05:33

Трансферы РПЛ: самые дорогие на выход — Фернанду и Зе Луиш

Спорт-Экспресс05:45

«Зенит» потратил на трансферы более 4,6 миллиарда рублей

Вести.Ru03:01

Вспомнили лучшие годы. Клубы РПЛ летом потратили на футболистов около €230 млн

ТАСС01:45

«Сочи» закупился у «Зенита», «Спартак» обновился. Трансферное окно в РПЛ закрыто

Чемпионатвчера в 17:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
Общество

Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»

Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Политика

На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Политика

Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария

Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.
Коммерсантъ 05:24
Происшествия

СК просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест

Следственный комитет ходатайствует в суде о переводе под домашний арест Егора Жукова и Сергея Фомина, которые являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля.
РЕН ТВ 06:26
Политика

Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.
РБК 05:04
Политика

Поклонская прокомментировала развод с мужем

Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем.
Капитал страны вчера в 12:17
Политика

Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet

Коммерсантъ 04:31
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Происшествия

В Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Синице

RT на русском 04:59
Политика

Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности

Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Авто

Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона

По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Газета.Ru 02:08
Происшествия

Азара и Соболь отпустили из полиции после составления протоколов

По информации "Апологии протеста", Азару и Соболь вменяется повторное нарушение правил организации публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).
Интерфакс вчера в 18:00
Здоровье

В Англии подросток потерял слух и зрение, питаясь фастфудом 10 лет

В возрасте 14 лет подросток начал терять слух, затем зрение из-за недостатка витаминов и питательных веществ.
Газета.Ru 05:38
Происшествия

Полиция начала проверку после жестокого убийства девушки в Сочи

В Сочи правоохранительные органы приступили к проверке после изнасилования и убийства 24-летней девушки.
Газета.Ru 05:36
Общество

Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты

Специалисты составили перечень из более чем 20 продуктов, которые способствуют расщеплению вредного висцерального жира на животе и улучшают работу кишечника.
Известия 00:42
Космос

Роскосмос назвал срок первого пуска «Ангары» с космодрома Восточный

Вторая очередь предполагает строительство на космодроме стартового стола для ракеты «Ангара».
Телеканал 360° 05:53
Политика

Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили

RT на русском 03:01
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
Общество

В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма

РБК 05:43
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика

Путин проведет переговоры с Додоном

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном, встреча лидеров состоится в субботу, 7 сентября.
Известия 06:21
Общество

В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Российская газета 01:46
Космос

Робота «Федора» перенесли в корабль перед возвращением на Землю

РЕН ТВ 05:48
Гаджеты

Обновленный iPhone XR протестировали в Geekbench

Новая модель смартфона от Apple iPhone 12,1, протестированная в бенчмарке, показала технические возможности долгожданного XR.
iReactor 04:10
Здоровье

Названы 5 основных особенностей приёма аспирина

Не стоит забывать и о том, что аспирин не рекомендован детям до 15 лет, так как может спровоцировать развитие болезни Рейе, которая в свою очередь повышает риск смертности.
Актуальные Новости 00:38
Происшествия

В Финском заливе буксируют тонущую яхту

В Кронштадтском районе Петербурга спасатели приступили к буксировке катера, который получил пробоину в Финском заливе.
АБН 05:31
Армия и оружие

Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот

В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное