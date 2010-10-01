Спорт
МИР 24Спортдайджест: японский болельщик купил билеты на 27 матчей ЧМ по регби
Бак-сан – настоящее имя Хироши Морияма – стал звездой кубка мира по регби в Японии. Скромный офисный работник – один из самых ярких фанатов этого турнира. Этот парень купил билеты на 27 матчей, чтобы сполна насладиться первым розыгрышем этого трофея на территории Азии.
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Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru 13:00
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
Под Львовом пять человек погибли при аварийной посадке Ан-12
Пять человек погибли при аварийной посадке под Львовом грузового самолета Ан-12, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Аргументы и Факты 03:35
Армия и оружие
Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры
Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.
Комсомольская правда вчера в 19:56
Футбол
Сборная России по регби проиграла Ирландии на КМ в Японии
Сборная России потерпела поражение от Ирландии в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счётом 0:35.
RT на русском вчера в 08:12
Культура
Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской
Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
iReactor 14:29
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая получила золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро три года назад.
Salt Mag 09:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком
Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.
Московский Комсомолец 04:06
Хоккей
Гусев забросил свою первую шайбу в НХЛ
Российский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге.
Газета.Ru 20:30
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс вчера в 02:53
Финансы
Официальные курсы доллара и евро снова подскочили
Банк России повысил с 3 октября официальный курс доллара на 37 копеек до 65,4399 рубля.
Росбалт 02 октября в 06:46
Армия и оружие
В США определились со сроками лишения паспортов злостных неплательщиков
Под категорию злостных неплательщиков попадают граждане США, у которых накопилось более $52 тыс. долгов.
РБК 18:42
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Lenta.ru вчера в 12:12
Политика
Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС 16:36
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru вчера в 04:57
Шоу-бизнес
«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова
Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Культуромания вчера в 14:21
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik 02 октября в 03:07
Политика
В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России
Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Газета.Ru 18:56
Кино
Джеймс Кэмерон показал в Сети фото со съемок второй части «Аватара»
Знаменитый создатель кассовых фильмов Кэмерон продемонстрировал общественности фото со съемок второй части «Аватара», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:10
Экономика
Индекс PMI производственного сектора Китая вырос в сентябре до 49,8
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая укрепился до 49,8 в сентябре 2019 года, что значительно выше 49,5 в августе того же года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.
REGNUM 01 октября в 22:11
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
Общество
В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
РИА Новости 02:09
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 14:04
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Наука
Парализованный мужчина снова ходит с управляемым мозгом экзоскелетом
Человек, парализованный от плеч, может ходить, используя новаторскую роботизированную систему с четырьмя конечностями, или экзоскелет, который управляется и контролируется сигналами из его мозга.
MedikForum.ru 00:20