Бак-сан – настоящее имя Хироши Морияма – стал звездой кубка мира по регби в Японии. Скромный офисный работник – один из самых ярких фанатов этого турнира. Этот парень купил билеты на 27 матчей, чтобы сполна насладиться первым розыгрышем этого трофея на территории Азии.

Спортдайджест: японский болельщик купил билеты на 27 матчей ЧМ по регби

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