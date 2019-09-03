Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спортинг» арендовал Хесе у «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в чемпионате Португалии. «Спортинг» арендовал 27-летнего испанца на один сезон с последующим правом выкупа. Контракт форварда рассчитан до лета 2021 года.
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Хесе: «Мой друг Роналду говорил о „Спортинге“ много хорошего»

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«Спортинг» арендовал Хесе у «ПСЖ»

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«ПСЖ» отдал Хесе в аренду «Спортингу»

Sports.ruвчера в 17:46

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Sport24.ruвчера в 17:45
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:27, Вашингтон
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Бывший украинский министр назвал потери Киева от блокады Крыма

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в эфире телеканала «112 Украина», что из-за блокады Крыма страна ежегодно теряет более миллиарда долларов.
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В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что четырёхсторонняя встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины «должна приводить к конкретным результатам», намекая на то, что предыдущие встречи к серьёзным конкретным результатам не привели.
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В китайской провинции Хубэй восемь из 10 госпитализированных школьников скончались от ранений, полученных в результате нападения на начальную школу города Эньши.
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В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
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В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
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Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера

Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

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Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков

Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
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Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане.
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Журналиста Азара отпустили из отделения полиции

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Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
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На острове Шикотан запустили новую научно-исследовательскую станцию

Тихоокеанский филиал "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" (ТИНРО) запустил в работу новую научно-исследовательскую станцию на самом крупном курильском острове Шикотан для изучения водных биоресурсов и составления прогнозов для рыбного промысла в этом районе.
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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
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