Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Спортинг» арендовал у ПСЖ Хесе

Лиссабонский "Спортинг" объявил об аренде нападающего "Пари Сен-Жермен" Хесе. 26-летний испанец будет выступать за "львов" до конца текущего сезона. Ранее состав "Спортинга" пополнил полузащитник "Шахтера" Фернандо.
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Хесе: «Мой друг Роналду говорил о „Спортинге“ много хорошего»

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«Спортинг» арендовал у «ПСЖ» Хесе

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«Спортинг» арендовал Хесе у «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 18:35
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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
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РБК вчера в 18:00
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Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

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Следователи ищут ответственных за аварию на газопроводе в Кургане

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