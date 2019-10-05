Футбол
Бомбардир.ру«Спортинг» может переименовать стадион в честь Роналду
«Спортинг» планирует назвать свой домашний стадион «Жозе Алваладе» в честь нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Идею о переименовании стадиона предложил президент «Спортинга» Фредерико Варандас.
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Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru 10 октября в 12:31
Футбол
«Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет
ODDS.ru 03:50
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
РИА Новости 02:03
Общество
Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна
В Японии около более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
РБК 08:03
Происшествия
Как Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Легендарный спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки возле элитного ночного клуба в Лондоне, где он развлекался на вечеринке звезд самого популярного британского телевизионного шоу на данный момент - Love Island (аналог российского "Дом-2").
Газета.Ru 07:29
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Футбол
Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду
Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
RT на русском вчера в 16:05
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Кино
Умер американский актер Роберт Форстер
В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».
МИР 24 03:17
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 10 октября в 08:15
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк поздравили ее с годовщиной венчания
Родные поздравили пару с памятной датой и опубликовали архивные снимки с торжества.
Lisa.ru 06:00
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма 03:58
Политика
Украина готовится к обмену трех групп людей с Россией
Подготовку ко второму обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится в решающей стадии, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 07:14
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Происшествия
Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского
Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК вчера в 15:09
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Музыка
Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт
В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
Piter.tv 06:29
Экономика
В этом году Россия рекордно сэкономила
На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.
Новостной фронт вчера в 15:31
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru вчера в 03:22
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза 10 октября в 17:58
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Экономика
SEC добилась ограничения на проведение ICO Telegram Павла Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного ограничения работы двух компаний, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом.
Газета.Ru 02:53
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также обнародовали фото преследующих ее семью папарацци.
Lenta.ru вчера в 12:06