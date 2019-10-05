Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Спортинг» может переименовать стадион в честь Роналду

«Спортинг» планирует назвать свой домашний стадион «Жозе Алваладе» в честь нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Идею о переименовании стадиона предложил президент «Спортинга» Фредерико Варандас.
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В честь Роналду могут назвать стадион гранда португальского футбола

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В честь Роналду может быть переименован португальский стадион

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Sport24.ru06:10

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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