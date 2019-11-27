Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе D. "Спортинг" разгромил ПСВ — 4:0. В параллельном матче "Русенборг" дома уступил австрийскому клубу ЛАСК — 1:2.

«Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы

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