Футбол
Спорт-Экспресс«Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы
Луис Феллипе
|9′
Бруну Фернандеш
|16′
Бруну Фернандеш
|22′
|32′
Пабло Росарио
Янник Болази
|34′
Жереми Матье
|43′
|46′
Пабло Росарио
Гастон Перейро
|46′
Брума
Коди Гакпо
Бруну Фернандеш
|64′
Луис Феллипе
Хесе Родригес
|67′
Жереми Матье
Луиш Нету
|73′
|79′
Стивен Бергвейн
Райан Томас
Вендел
Рафаэл Камашу
|80′
Тиагу Илори
|84′
Спортинг
Расстановка 4‑3‑1‑2
Ферро
81
Машимиану
19
Розье
3
Илори
14
Нету
9
Акунья
8
Фернандеш
2 ×
98
Думбия
21
Родригес
7
Камашу
89
Болази
10
Вьетто
13
Уннершталль
22
Думфрис
5
Баумгартль
4
Виргевер
32
Садилек
20
Перейро
24
Ихаттарен
8
Хендрикс
30
Томас
9
Мален
19
Гакпо
ПСВ
Расстановка 4‑2‑1‑3
Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе D. "Спортинг" разгромил ПСВ — 4:0. В параллельном матче "Русенборг" дома уступил австрийскому клубу ЛАСК — 1:2.
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«Лацио» победил «Клуж», «Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы
LiveSport.ruвчера в 17:02
«Лацио» обыграл «Клуж» в матче ЛЕ, «Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф
Sportbox.RUвчера в 16:57
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