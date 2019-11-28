Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы

Спортинг — ПСВ
4 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Жозе Алваладе»
Луис Феллипе
9′
Бруну Фернандеш
16′
Бруну Фернандеш
22′
32′
Пабло Росарио
Янник Болази
34′
Жереми Матье
43′
46′
Пабло Росарио
Гастон Перейро
46′
Брума
Коди Гакпо
Бруну Фернандеш
64′
Луис Феллипе
Хесе Родригес
67′
Жереми Матье
Луиш Нету
73′
79′
Стивен Бергвейн
Райан Томас
Вендел
Рафаэл Камашу
80′
Тиагу Илори
84′
Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе D. "Спортинг" разгромил ПСВ — 4:0. В параллельном матче "Русенборг" дома уступил австрийскому клубу ЛАСК — 1:2.
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