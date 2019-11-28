Футбол
Спорт-Экспресс«Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы
Луис Феллипе
|9′
Бруну Фернандеш
|16′
Бруну Фернандеш
|22′
|32′
Пабло Росарио
Янник Болази
|34′
Жереми Матье
|43′
|46′
Пабло Росарио
Гастон Перейро
|46′
Брума
Коди Гакпо
Бруну Фернандеш
|64′
Луис Феллипе
Хесе Родригес
|67′
Жереми Матье
Луиш Нету
|73′
|79′
Стивен Бергвейн
Райан Томас
Вендел
Рафаэл Камашу
|80′
Тиагу Илори
|84′
Спортинг
Расстановка 4‑3‑1‑2
Ферро
81
Машимиану
19
Розье
3
Илори
14
Нету
9
Акунья
8
Фернандеш
2 ×
98
Думбия
21
Родригес
7
Камашу
89
Болази
10
Вьетто
13
Уннершталль
22
Думфрис
4
Виргевер
5
Баумгартль
32
Садилек
24
Ихаттарен
20
Перейро
8
Хендрикс
19
Гакпо
9
Мален
30
Томас
ПСВ
Расстановка 4‑4‑2
Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе D. "Спортинг" разгромил ПСВ — 4:0. В параллельном матче "Русенборг" дома уступил австрийскому клубу ЛАСК — 1:2.
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