Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Спортинг» уволил главного тренера

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Голландский специалист Марсел Кейзер покинул пост главного тренера лиссабонского «Спортинга», сообщает RTP. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
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