Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Спортинг» уволил главного тренера
Голландский специалист Марсел Кейзер покинул пост главного тренера лиссабонского «Спортинга», сообщает RTP. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
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Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа
В результате Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа и оказалось, что больше всего россияне покупали модель Xiaomi Redmi Note 7 в версии 4/64 ГБ.
Astera 16:08
Транспорт
В Петербурге открыли новую развязку ЗСД у Белоострова
В Курортном районе Петербурга сегодня, 3 сентября, для автомобилистов открылась новая развязка Западного скоростного диаметра с Новым шоссе около поселка Белоостров.
Neva.Today 11:26
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Финансы
Курс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей
Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей.
Газета.Ru 17:02
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Шоу-бизнес
Похудевшего на 100 килограммов Семчева едва узнали коллеги
Регион online 04:17
Футбол
Селюк назвал игрока РПЛ, который может заиграть в «Барселоне»
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу гипотетического трансфера братьем Миранчуков в «Зенит» или «Барселону», а также назвал игрока, который способен заиграть за испанский клуб.
Нева Спорт 13:02
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Происшествия
Владельцу «Нового потока» Мазурову предъявили новое обвинение
Следствие предъявило ранее арестованному по делу о мошенничестве владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову (предыдущий собственник "Антипинского НПЗ" в Тюмени, владеет "Марийским НПЗ" в Марий Эл) обвинение в особо крупной растрате, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс 10:34
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Транспорт
На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Армия и оружие
Обнародованы подробности модернизации танков Т-54 армии Вьетнама
Благодаря внедрению новой СУО (система управления огнём) танк оборудован цифровым компьютером, который позволяет нацеливаться и вести огонь по вражеской технике во время движения.
Военное обозрение 04:27
Здоровье
Лишний вес у мужчин в молодости грозит им инфарктом до 65 лет
Европейское общество кардиологов (ESC) констатирует, что лишний вес, наблюдаемый у мужчин в молодости (18 лет) повышает для них вероятность пострадать от сердечного приступа в возрасте до 65 лет.
MedikForum.ru 11:49
Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Футбол
Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru 16:32
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Происшествия
В Дагестане задержали двух криминальных авторитетов
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с дагестанскими коллегами задержали двух местных криминальных авторитетов.
АиФ Дагестан 14:56
Авто
Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях
Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Происшествия
Собака месяц охраняла погибшего в Мурманской области петербуржца
Аргументы и Факты - Мурманск 05:50