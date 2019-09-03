Футбол
Советский спорт«Спортинг» уволил главного тренера
В нынешнем сезоне Спортинг набрал семь очков в первых четырех турах чемпионата Португалии и крупно уступил Бенфике (0:5) в Суперкубке страны.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:44, Вашингтон
Армия и оружие
На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба
Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Политика
В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»
В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера
У вдовы Децла накопилось множество претензий к Ирине Толмацкой, и она решила откровенно поделиться ими с пользователями социальных сетей.
Woman.ru 11:30
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Футбол
Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака покинул расположение сборной Англии. Футболист получил повреждение спины, сообщает BBC.
Спорт-Экспресс 11:58
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Политика
Новым премьер-министром Грузии может стать Георгий Гахария
Кто станет преемником Бахтадзе - неизвестно, кандидата на этот пост правящая "Грузинская мечта" назовет 3 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Гаджеты
Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа
В результате Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа и оказалось, что больше всего россияне покупали модель Xiaomi Redmi Note 7 в версии 4/64 ГБ.
Astera 16:08
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Футбол
Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии.
Евро-футбол.ру 16:43
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
Дни24 09:24