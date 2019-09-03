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В нынешнем сезоне Спортинг набрал семь очков в первых четырех турах чемпионата Португалии и крупно уступил Бенфике (0:5) в Суперкубке страны.
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