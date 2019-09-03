Футбол
Советский спорт«Спортинг» уволил главного тренера
В нынешнем сезоне Спортинг набрал семь очков в первых четырех турах чемпионата Португалии и крупно уступил Бенфике (0:5) в Суперкубке страны.
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Шоу-бизнес
Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике
Телеканал 360° 01:51
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Интернет
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Megaobzor.com 03:09
Происшествия
Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Технологии
Владельцы Tesla лишились доступа к машинам из-за сбоя в приложении
В официальном приложении Tesla, которое может использоваться для разблокировки центрального замка автомобиля, произошёл технический сбой, и владельцы машин лишились возможности открыть их.
Журнал Авто.ру вчера в 08:16
Авто
Новый суперкар Lamborghini Sian оказался гибридом
Компания Lamborghini представила свой первый серийный гибридный суперкар.
110km.ru вчера в 16:23
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Политика
Иран разрешил семи членам экипажа британского танкера покинуть страну
Власти Ирана разрешили семерым членам экипажа задержанного британского танкера Stena Impero покинуть страну, сообщает 4 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрея Ганенко.
REGNUM 04:33
Общество
В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Российская газета 02:51
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Армия и оружие
Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза»
Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:17
Политика
В России начнется разработка сверхзвукового пассажирского самолета
В России может начаться разработка техзадания для пассажирского сверхзвукового самолета, сообщает 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Хакасия-Информ вчера в 22:13
Гаджеты
Победа GlobalFoundries в деле против TSMC выгодна только AMD
Эксперты IC Insights Research считают, что у подобных исков мало шансов привести к реальному запрету импорта товаров в указанные регионы, но разбирательства по таким делам обычно тянутся несколько лет, обогащая преимущественно привлечённых к ним юристов.
3DNews 04:35
Экономика
На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
Взгляд.ру 05:13
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Политика
Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута
Американский СПГ, который Польша будет продавать Киеву, не покроет дефицит газа на Украине, которой грозит блэкаут.
РИА Новости вчера в 22:28
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс 02 сентября в 16:05
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Политика
Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке
Тегеран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД, также известна как ядерная сделка) в том случае, если сможет продавать свою нефть или получит кредит в размере $15 млрд, «эквивалент данного количества нефти».
РБК 04:52
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Экономика
ПФР предложил поменять механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил пересмотреть механизм выплат накопительных пенсий, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02 сентября в 03:22
Политика
Пентагон выделит 3,6 млрд долларов на строительство стены с Мексикой
Глава министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер во вторник, 3 сентября, разрешил использование 3,6 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе с Мексикой.
Мойка78 вчера в 21:54
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Происшествия
Девочка из России умерла в турецком отеле
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне турецкой Анталии во вторник, 3 сентября.
Известия вчера в 12:19