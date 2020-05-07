Коронавирус
RT на русскомСпортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил об ослаблении карантинных мер в стране, в связи с чем с 1 сентября возобновится проведение организованных спортивных мероприятий.
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Происшествия
В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек
Российская газета 04:44
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Собянин ввел обязательное ношение масок
1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Армия и оружие
Россия начнет выводить военных специалистов из Италии
Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Общество
В Свердловской области зафиксировано 76 случаев коронавируса
В Свердловской области по последним данным за прошедшие сутки было зафиксировано 76 случаев коронавируса.
Екатеринбург в эфире 04:42
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Футбол
Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
Политика
Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ
Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Портал «Atas.info» уже рассказывал об истории 19-летней жены полицейского, которая училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
Atas.info вчера в 06:42
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу
В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
Футбол
«Ювентус» предложил 40 миллионов евро за Жоржиньо
Sport.ru 05:14
Здоровье
В Омске назначен новый главврач горбольницы №1 им. Кабанова
Напомним, ранее в ГБ №1 произошла вспышка коронавируса. Бывший главврач Георгий Соболев уволился по собственному желанию.
АиФ Омск 04:47
Общество
На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 05 мая в 03:57
Здоровье
17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом
Помимо России и США, в первую пятёрку числа заболевших новой коронавирусной инфекцией входят Испания, Италия и Великобритания.
Metaratings 04:45
Гаджеты
Microsoft представила недорогой планшет Surface Go 2
Astera вчера в 13:56
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Культура
Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера
Ранее Роулинг запустила развлекательный сайт с викторинами и занимательными подробностями о придуманном ею мире волшебников, а Британская библиотека совместно с Google Arts and Culture воссоздала в электронном формате выставку "Гарри Поттер: история магии" (Harry Potter: A History of Magic), приуроченную к двадцатилетию выхода первой книги о Гарри Поттере, которое отмечалось два года назад.
Российская газета вчера в 05:33
Здоровье
Главврач столичной поликлиники номер 180 скончалась от коронавируса
В Москве от коронавируса скончалась главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева.
Вечерняя Москва 05:53
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55