Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил об ослаблении карантинных мер в стране, в связи с чем с 1 сентября возобновится проведение организованных спортивных мероприятий.

Спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября

Происшествия В США убили изучавшего коронавирус ученого В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19. 187

Общество Собянин ввел обязательное ношение масок 1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом. 195

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 1,2K

Политика Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек. 554

Общество В Свердловской области зафиксировано 76 случаев коронавируса В Свердловской области по последним данным за прошедшие сутки было зафиксировано 76 случаев коронавируса. 17

Политика Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 3,8K

Футбол Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции. 172

Общество Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака Портал «Atas.info» уже рассказывал об истории 19-летней жены полицейского, которая училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске. 87

Здоровье В Омске назначен новый главврач горбольницы №1 им. Кабанова Напомним, ранее в ГБ №1 произошла вспышка коронавируса. Бывший главврач Георгий Соболев уволился по собственному желанию.

Общество В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах. 216

Культура Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера Ранее Роулинг запустила развлекательный сайт с викторинами и занимательными подробностями о придуманном ею мире волшебников, а Британская библиотека совместно с Google Arts and Culture воссоздала в электронном формате выставку "Гарри Поттер: история магии" (Harry Potter: A History of Magic), приуроченную к двадцатилетию выхода первой книги о Гарри Поттере, которое отмечалось два года назад. 5

Здоровье Главврач столичной поликлиники номер 180 скончалась от коронавируса В Москве от коронавируса скончалась главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева.