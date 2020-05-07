Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСпортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил об ослаблении карантинных мер в стране, в связи с чем с 1 сентября возобновится проведение организованных спортивных мероприятий.
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В Нидерландах оценят работу правительства во время пандемии

РИА Новости05:11

В Нидерландах могут разрешить проводить спортивные соревнования с 1 сентября

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В Голландии запрещены спортивные мероприятия до 1 сентября, карантин ослаблен

Спорт-Экспресс00:52

В Нидерландах все спортивные мероприятия запретили до сентября

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Нидерланды объявили об ослаблении карантина. Эредивизи может рассчитывать на полноценный сезон-2020/21

Sport24.ruвчера в 23:43

Чемпионат Нидерландов может начаться 1 сентября и пройти без зрителей

Soccer.ruвчера в 23:23

Спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября

Чемпионатвчера в 22:25
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Происшествия

В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек

Российская газета 04:44
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Общество

Собянин ввел обязательное ношение масок

1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Армия и оружие

Россия начнет выводить военных специалистов из Италии

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
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Политика

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Общество

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
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Общество

В Свердловской области зафиксировано 76 случаев коронавируса

В Свердловской области по последним данным за прошедшие сутки было зафиксировано 76 случаев коронавируса.
Екатеринбург в эфире 04:42
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Шоу-бизнес

Высмеивающий Гузееву Гарик Харламов переключился на Волочкову

Lenta.ru 05:40
Футбол

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
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Политика

Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ

Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04
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Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Портал «Atas.info» уже рассказывал об истории 19-летней жены полицейского, которая училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Общество

Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу

В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
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Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

REGNUM 04:28
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Футбол

«Ювентус» предложил 40 миллионов евро за Жоржиньо

Sport.ru 05:14
Здоровье

В Омске назначен новый главврач горбольницы №1 им. Кабанова

Напомним, ранее в ГБ №1 произошла вспышка коронавируса. Бывший главврач Георгий Соболев уволился по собственному желанию.
АиФ Омск 04:47
Общество

На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом

На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
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Общество

В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса

Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 05 мая в 03:57
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Здоровье

17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
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Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом

Помимо России и США, в первую пятёрку числа заболевших новой коронавирусной инфекцией входят Испания, Италия и Великобритания.
Metaratings 04:45
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Гаджеты

Microsoft представила недорогой планшет Surface Go 2

Astera вчера в 13:56
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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
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Общество

Челябинский ТРК поместил в Бессмертный полк фото Гитлера

Znak.com 02:43
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Культура

Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера

Ранее Роулинг запустила развлекательный сайт с викторинами и занимательными подробностями о придуманном ею мире волшебников, а Британская библиотека совместно с Google Arts and Culture воссоздала в электронном формате выставку "Гарри Поттер: история магии" (Harry Potter: A History of Magic), приуроченную к двадцатилетию выхода первой книги о Гарри Поттере, которое отмечалось два года назад.
Российская газета вчера в 05:33
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Здоровье

Главврач столичной поликлиники номер 180 скончалась от коронавируса

В Москве от коронавируса скончалась главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева.
Вечерняя Москва 05:53
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском 03:55
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