Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил об ослаблении карантинных мер в стране, в связи с чем с 1 сентября возобновится проведение организованных спортивных мероприятий.

Спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября

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