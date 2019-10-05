РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРуководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова

Оренбург — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
36′
42′
Артур Юсупов
43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
51′
Артем Кулишев
61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
66′
71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
90′
По информации «СЭ», руководство «Динамо» приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова. Позже на официальном сайте бело-голубых появилось подтверждение этой информации. Бело-голубые уступили «Оренбургу» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата России.
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