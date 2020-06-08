Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВ «Наполи» прокомментировали интерес к Азмуну

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал слухи об интересе клуба к различным форвардам.
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В «Наполи» прокомментировали интерес к форварду «Зенита» Сердару Азмуну

Sport.ru03:29

В «Наполи» прокомментировали интерес к Азмуну

Матч ТВ03:27

«Азмун, Йович, Осимхен – очень хороши, но их сложно привезти в Неаполь. Все будет зависеть от ситуации через два месяца», - спортивный директор «Наполи»

Спорт уик-энд03:13

Спортивный директор «Наполи» высказался о возможном трансфере Азмуна

Sport24.ru03:13

Спортивный директор «Наполи» оценил вероятность трансфера Азмуна

Советский спорт03:10

Спортдиректор «Наполи» рассказал о возможном подписании Азмуна

Спорт-Экспресс02:39

Спортивный директор «Наполи» прокомментировал интерес клуба к Сердару Азмуну

Чемпионат02:30
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Кино

Зак Снайдер пообещал изменить цвет «Лиги справедливости»

Зак Снайдер намерен изменить цветовую гамму некоторых эпизодов фильма "Лига справедливости".
Kinonews.ru 04:22
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса

Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ 05 июня в 07:57
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили еще 67 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых был зафиксирован посмертно у 58-летней пациентки.
ВЕТТА 03:45
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Экономика

Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%

Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
REGNUM 04:00
Общество

Об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке сообщили врачи

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Происшествия

В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник

Пациент реанимации в Елизаветинской больнице в Петербурге ранил двух женщин украденным у врачей хирургическим инструментом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:19
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Lenta.ru 01:00
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Политика

Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
Известия вчера в 16:16
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Происшествия

В Крыму дело бывшего лидера «Меджлиса» Джемилева направили в суд

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу»,- сказано в сообщении ведомства.
Бизнес-газета 04:35
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Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
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Культура

В Москве откроется виртуальный кинорынок Key Buyers Event

Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором примут участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 40 стран, откроется в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба Роскино.
РИА Новости вчера в 21:16
Экономика

Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом

Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
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Финансы

ЦБ РФ в рамках сделки по Сбербанку продал валюту на $4,3 млрд

ЦБ РФ в рамках сделки с акциями Сбербанка продал валюту на $4,3 млрд.
Интерфакс 05 июня в 08:46
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Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
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Происшествия

В Красноярском крае задержан второй подозреваемый в убийстве девочки

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из села Нижняя Коя Шушенского района.
Российская газета 02:35
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Общество

Стали известны первые открывающиеся для авиасообщения с Россией страны

Первыми с 15 июля для авиасообщения с Россией, прерванного из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, откроются восемь стран СНГ.
Lenta.ru 02:27
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Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Lenta.ru 03:33
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Наука

Ученые: Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий

Ученые из Ливерпульского университета заявили, что человечество создает «идеальные условия» для возникновения эпидемий.
RuNews24.ru вчера в 07:55
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Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

РБК 02:24
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Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ 06 июня в 10:41
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Происшествия

В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 00:33
7
Футбол

ФК «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород

448 вёрст вчера в 05:28
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Здоровье

Еще 305 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области

305 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области за последние сутки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 03:49
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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