Футбол
RT на русскомСпортивный психолог рассказал о состоянии Мамаева и Кокорина
Спортивный психолог Владимир Сафонов полагает, что пребывание в тюрьме не скажется на состоянии Александра Кокорина и Павла Мамаева непосредственно на поле.
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Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Интерфакс 08:10
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Футбол
А. Егоров оценил судейство в 9-м туре РПЛ
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением о работе арбитров в 9-м туре чемпионата России.
Чемпионат 09:23
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Политика
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Политика
Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Болгария планирует завершить строительство балканского ответвления "Турецкого потока" до конца 2020 года, заявляла в июне председатель болгарского парламента.
РИА Новости 08:07
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Культура
Скончался народный артист России Валерий Успенский
Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Происшествия
В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача
Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Известия вчера в 06:17
Политика
Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к изданиям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Шоу-бизнес
«МК» сообщил о перенесенной Анастасией Завортнюк трепанации черепа
Хирурги из Германии весной провели Анастасии Заворотнюк трепанацию черепа, пишет «МК».
РБК 07:58
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Полет самолета продолжался около 15 минут. Пилот истребителя продемонстрировал зрителям различные фигуры высшего пилотажа.
ТК Звезда 15 сентября в 11:05
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Шоу-бизнес
Разин рассказал о своем разговоре с доктором Анастасии Заворотнюк
Именно доктор сказал Разину, что к таким печальным последствиям для своего здоровья привело возможное использование в свое время Заворотнюк процедур с использованием стволовых клеток.
Телепрограмма вчера в 22:53
Гаджеты
Смартфон Nokia 6.2 оценен в 15 тысяч рублей
Megaobzor.com 06:09
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Энергетика
«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%
Строительство «Северного потока–2» завершено на 81%, по дну Балтийского моря было уложено 1989 км газопровода.
Известия 08:19
Футбол
Арсен Венгер может возглавить «Спартак»
Вести.Ru 07:46
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Происшествия
Дипломат назвал основные причины смерти россиян в Турции
Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцовзаявил, что гибель россиян в Турции чаще всего связана легкомыслием самих туристов, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 08:20
Футбол
Стадион «Барселоны» могут дисквалифицировать из-за трансфера Гризманна
По информации европейских источников, стадион «Барселоны» «Камп Ноу» могут дисквалифицировать в качестве наказания за нарушения при трансфере нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико».
Матч ТВ 07:56