Футбол

RT на русскомRT на русскомСпортивный психолог рассказал о состоянии Мамаева и Кокорина

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Спортивный психолог Владимир Сафонов полагает, что пребывание в тюрьме не скажется на состоянии Александра Кокорина и Павла Мамаева непосредственно на поле.
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Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
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Именно доктор сказал Разину, что к таким печальным последствиям для своего здоровья привело возможное использование в свое время Заворотнюк процедур с использованием стволовых клеток.
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