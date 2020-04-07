Коронавирус
Lenta.ru«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины. Это произошло на фоне распространения коронавируса в стране, сообщает «Коммерсантъ». Ретейлер предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников.
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с чего всё началось
Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.Коммерсантъвчера в 13:42
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В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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В Москве за сутки выявили 697 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировали 1154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 43 регионах, в том числе 697 случаев в Москве, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.
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Ранее в пресс-службе S7 сообщили, что компания на фоне ситуации с коронавирусом получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов: из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.
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Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
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Отстраненный командир атомного авианосца США заразился коронавирусом
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Транспорт
РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга
РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
Общество
Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса
Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса, соответствующее распоряжение 7 апреля подписал премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Общество
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В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Общество
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В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
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В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян
В Москве в медицинском центре "Новомосковский" скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
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В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Кино
Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов
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