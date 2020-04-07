Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.

с чего всё началось

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины. Это произошло на фоне распространения коронавируса в стране, сообщает «Коммерсантъ». Ретейлер предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников.

Общество 1154 новых случая заражения коронавирусом выявили в России за сутки Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции проинформировал о том, что за минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории России возросло на 1154.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Общество В Москве за сутки выявили 697 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России зафиксировали 1154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 43 регионах, в том числе 697 случаев в Москве, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

Общество Самолет S7 из Токио с россиянами сел во Владивостоке Ранее в пресс-службе S7 сообщили, что компания на фоне ситуации с коронавирусом получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов: из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.

Политика В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.

Транспорт РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».

Общество В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.

Общество В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.