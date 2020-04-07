Коронавирус

Lenta.ruLenta.ru«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины. Это произошло на фоне распространения коронавируса в стране, сообщает «Коммерсантъ». Ретейлер предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников.
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«Спортмастер» временно закрывает магазины

Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.
Коммерсантъвчера в 13:42

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СМИ: «Спортмастер» временно закрывает магазины и увольняет сотрудников

Znak.comвчера в 15:19

СМИ: «Спортмастер» решил уволить сотрудников на время карантина

Телеканал 360°вчера в 16:46

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

ТАССвчера в 16:44

«Спортмастер» предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников

Дождьвчера в 16:17

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Lenta.ru03:27

«Коммерсант»: «Спортмастер» закрывает все свои магазины

URA.Ruвчера в 15:10

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Коммерсантъвчера в 13:42
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В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Родители Жанны Фриске поздравили единственного внука с днем рождения

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Комсомольская правда вчера в 18:18
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Киев ждет от Ирана объяснений слов депутата о военных, сбивших Boeing

РИА Новости вчера в 17:33
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1154 новых случая заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции проинформировал о том, что за минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории России возросло на 1154.
Журналистская правда 03:37
Общество

В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
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В Волгограде локализовали крупный пожар

РИА Новости вчера в 09:47
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Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
REGNUM вчера в 16:46
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Общество

В Москве за сутки выявили 697 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 1154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 43 регионах, в том числе 697 случаев в Москве, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.
РИАМО 03:37
Общество

Самолет S7 из Токио с россиянами сел во Владивостоке

Ранее в пресс-службе S7 сообщили, что компания на фоне ситуации с коронавирусом получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов: из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.
РИА Новости 03:04
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Политика

Отстраненный командир атомного авианосца США заразился коронавирусом

Политическая Экспертиза 05 апреля в 14:49
Политика

В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:36
Транспорт

РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга

РЖД введут особый режим продажи билетов на поезда, который позволит пассажирам держать дистанцию друг от друга не менее 1 м. Об этом пишет корпоративная газета компании «Гудок».
РБК 02:15
Общество

Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса

Япония вводит режим ЧС из-за коронавируса, соответствующее распоряжение 7 апреля подписал премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Время Пресс 03:30
Общество

В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости вчера в 03:39
Общество

За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах

Всего по России выписано 494 человека.
Российская газета 03:39
Общество

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
Общество

В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян

В Москве в медицинском центре "Новомосковский" скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 02:56
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
РИА Новости вчера в 22:21
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
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В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

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Общество

В Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков

Наличие СМС-пропуска у жителей Приморья пока не является обязательным для передвижения, им достаточно иметь при себе справку от работодателя и паспорт.
ТАСС 02:39
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Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

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