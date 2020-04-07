Коронавирус
Рамблер«Спортмастер» закрывает все магазины
«Спортмастер» временно закроет все свои магазины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании. Ретейлер предлагает своим сотрудникам временно трудоустроиться в другие сети. Тем, кто не сможет найти новую работу, компания выплатит компенсацию в размере одного МРОТ.
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с чего всё началось
Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.Коммерсантъвчера в 13:42
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СМИ: «Спортмастер» закрывает все магазины из-за коронавируса и сокращает сотрудников
БИЗНЕС Onlineвчера в 16:58
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Общество
Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США
Власти США рассматривают вариант сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ
Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
Общество
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Экономика
Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии
На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Общество
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
Общество
Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
«В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад
Общество
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Здоровье
Российские военные врачи начали принимать больных в Белграде
Российские военные врачи после дезинфекции медицинского центра имени "Драгиша Мишовича" в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщило Министерство обороны.
Экономика
Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике
Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Происшествия
В суды Петербурга поступило 70 дел о нарушении режима самоизоляции
В Санкт-Петербурге мировыми судьями было зарегистрировано 70 дел об административных нарушениях, связанных с самоизоляцией в условиях пандемии коронавируса.
Происшествия
Глава Удмуртии рассказал о новых случаях COVID-19 в республике
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Удмуртии, среди них - семья, контактировавшая с больным из Великобритании, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Энергетика
РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина
Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.
Авто
Ателье ABT доработало новый Audi RS 6 Avant
Тюнеры из ABT доработали новый Audi RS 6 Avant, который составит пару хетчбэку RS7-R, рассекреченному несколькими днями ранее.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Происшествия