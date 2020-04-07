Коронавирус

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«Спортмастер» временно закроет все свои магазины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании. Ретейлер предлагает своим сотрудникам временно трудоустроиться в другие сети. Тем, кто не сможет найти новую работу, компания выплатит компенсацию в размере одного МРОТ.
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с чего всё началось

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.
Коммерсантъвчера в 13:42

Подробнее о событии

СМИ: «Спортмастер» закрывает все магазины из-за коронавируса и сокращает сотрудников

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:58

СМИ: «Спортмастер» решил уволить сотрудников на время карантина

Телеканал 360°вчера в 16:46

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Коммерсантъвчера в 13:42

«Спортмастер» предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников

Дождьвчера в 16:17

СМИ: «Спортмастер» временно закрывает магазины и увольняет сотрудников

Znak.comвчера в 15:19

«Коммерсант»: «Спортмастер» закрывает все свои магазины

URA.Ruвчера в 15:10

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

ТАССвчера в 16:44
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Общество

Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США

Власти США рассматривают вариант сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению.
РБК 01:21
Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru вчера в 04:15
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru вчера в 20:04
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
РИА Новости вчера в 22:21
Общество

В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Газета.Ru 01:59
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня вчера в 01:58
Экономика

Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии

На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».
РБК 00:56
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 01:57
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Bimru.ru вчера в 05:37
Общество

Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс

В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
РИА Новости вчера в 23:39
Общество

Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске

«В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 08:28
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Лезги газет вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад

Пятый канал 02:10
Общество

В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Известия вчера в 22:34
Здоровье

Российские военные врачи начали принимать больных в Белграде

Российские военные врачи после дезинфекции медицинского центра имени "Драгиша Мишовича" в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщило Министерство обороны.
РИА Новости 00:31
Экономика

Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике

Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Суть событий вчера в 03:07
Происшествия

В суды Петербурга поступило 70 дел о нарушении режима самоизоляции

В Санкт-Петербурге мировыми судьями было зарегистрировано 70 дел об административных нарушениях, связанных с самоизоляцией в условиях пандемии коронавируса.
АБН вчера в 14:54
Происшествия

Глава Удмуртии рассказал о новых случаях COVID-19 в республике

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Удмуртии, среди них - семья, контактировавшая с больным из Великобритании, сообщил глава региона Александр Бречалов.
РИА Новости 01:35
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС вчера в 06:13
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:21
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Энергетика

РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина

Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.
РИА Новости вчера в 19:27
Авто

Ателье ABT доработало новый Audi RS 6 Avant

Тюнеры из ABT доработали новый Audi RS 6 Avant, который составит пару хетчбэку RS7-R, рассекреченному несколькими днями ранее.
Тарантас Ньюс вчера в 00:30
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Smolnarod.ru вчера в 06:11
Общество

Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Происшествия

Потушен один из лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения

REGNUM вчера в 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
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