Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.

с чего всё началось

«Спортмастер» временно закроет все свои магазины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании. Ретейлер предлагает своим сотрудникам временно трудоустроиться в другие сети. Тем, кто не сможет найти новую работу, компания выплатит компенсацию в размере одного МРОТ.

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