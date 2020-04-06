Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.

с чего всё началось

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в компании.

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

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