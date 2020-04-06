Коронавирус

ТАССТАСС«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в компании.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.
Коммерсантъ13:42

Подробнее о событии

СМИ: «Спортмастер» закрывает все магазины из-за коронавируса и сокращает сотрудников

БИЗНЕС Online16:58

СМИ: «Спортмастер» решил уволить сотрудников на время карантина

Телеканал 360°16:46

«Коммерсант»: «Спортмастер» закрывает все свои магазины

URA.Ru15:10

«Спортмастер» предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников

Дождь16:17

СМИ: «Спортмастер» временно закрывает магазины и увольняет сотрудников

Znak.com15:19

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

ТАСС16:44

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Коммерсантъ13:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Общество

Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ

Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
НТВ 11:17
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru вчера в 02:27
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Общество

В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом

Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.
URA.Ru 18:39
Единоборства

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

RT на русском 16:19
Общество

Reuters назвал условие для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи

На будущем заседании участники ОПЕК+, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи нефти, если на это пойдут и США, сообщили три источника Reuters в организации.
РБК 17:29
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ 14:23
Происшествия

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Lenta.ru 20:08
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета вчера в 07:23
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус

Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Территория новостей 12:40
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru 20:04
Общество

Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
Чемпионат 14:22
Футбол

От коронавируса скончалась мать Гвардиолы

Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы умерла после заражения коронавирусом.
НТВ 11:33
Политика

Госдеп оценил просьбы Ирана снять санкции из-за пандемии коронавируса

Госдеп назвал просьбы Ирана снять санкции в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 «ловкой кампанией влияния», целью которой является «спонсирование террористических операций».
RT на русском 19:09
Шоу-бизнес

Беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»

Оказалось, что фитнес-тренер уже живет с новой возлюбленной, которой стала певица Алекса.
StarHit.ru вчера в 08:00
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 13:04
Происшествия

Потушен один из лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения

Чернобыль, Украина, 6 апреля 2020, 17:37 — REGNUM Удалось потушить один из очагов лесного пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает 6 апреля пресс-служба ГЧС Украины.
REGNUM 10:37
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
BFM.ru 09:20
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
РИА Новости 04 апреля в 18:59
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Lenta.ru 15:23
Космос

Нижегородский планетарий перешел в онлайн-режим

В пресс-службе планетария объявили, что нижегородцев ожидают астрономические новости, лекции, уроки и беседы.
Ревизор.ру 13:46
Армия и оружие

Российские военные проводят дезинфекцию в Сербии

Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, проводят мероприятия по дезинфекции.
Коммерсантъ вчера в 11:28
Общество

Роспотребнадзор начинает проводить тестирования на коронавирус на дому

На сайте Роспотребнадзора опубликована запись, информирующая россиян о возможности проведения тестирования на наличие COVID-19 в организме на дому.
Evo-rus.com 02:06
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

Главный инфекционист Забайкалья объяснила необходимость маски на улице

Защитную маску необязательно надевать на улице, если рядом нет других людей, заявила главный внештатный инфекционист Забайкальского края Елена Веселова 6 апреля во время прямого эфира в социальных сетях.
ИА Красная Весна 06:08
Экономика

В Италии утвердили план антикризисной поддержки экономики

Правительство Италии приняло новую программу поддержки экономики на €400 млрд из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:18
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное