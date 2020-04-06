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Бизнес и территорияБизнес и территория«Спортмастер» закрывает все магазины и увольняет сотрудников

Крупная сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер» закрывает магазины по всей России и увольняет сотрудников. об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник. Компания закрывает все торговые точки до 30 апреля, и переходит в режим онлайн-торговли, доставки и самовывоза.
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с чего всё началось

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.
Коммерсантъвчера в 13:42

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В ФНПР заявили об анонимных жалобах работников

РИА Новости04:44

«Коммерсант»: «Спортмастер» закрывает все свои магазины

URA.Ruвчера в 15:10

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

ТАССвчера в 16:44

«Спортмастер» предложил другим сетям трудоустроить своих сотрудников

Дождьвчера в 16:17

СМИ: «Спортмастер» временно закрывает магазины и увольняет сотрудников

Znak.comвчера в 15:19

СМИ: «Спортмастер» решил уволить сотрудников на время карантина

Телеканал 360°вчера в 16:46

«Спортмастер» временно закрывает магазины

Коммерсантъвчера в 13:42
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Запуск российского аппарата для съемки Луны запланирован на 2024 год

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Площадь пожара в Чернобыле увеличилась в три раза

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Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
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МВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ»

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Курсы иностранной валюты снижаются по отношению к рублю на открытии биржевых торгов в столице, доллар торгуется по цене 75,51 рублей, евро - 81,8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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