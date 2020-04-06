Розничная сеть «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщил источник “Ъ” в самой компании. Своих сотрудников ритейлер предложил трудоустроить другим сетям, добавляет собеседник “Ъ”.

с чего всё началось

Крупная сеть магазинов спортивных товаров «Спортмастер» закрывает магазины по всей России и увольняет сотрудников. об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник. Компания закрывает все торговые точки до 30 апреля, и переходит в режим онлайн-торговли, доставки и самовывоза.

«Спортмастер» закрывает все магазины и увольняет сотрудников

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