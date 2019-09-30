Спорт

Life.ruLife.ruСпортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу. Однако не всем участникам, а вернее, участницам мирового первенства "интимные ракурсы" пришлись по душе.
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Легкоатлетки возмущены откровенными планами на ЧМ-2019 по легкой атлетике

Спорт-Экспресс13:20

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

Газета.Ru05:39

Легкоатлетки выразили протест против интимных съёмок на чемпионате мира

Чемпионат11:45

Легкоатлетки жалуются на слишком интимные ракурсы в съемках на ЧМ в Дохе

Нева Спорт08:47

Бегуньи на чемпионате мира возмущены интимной видеосъемкой

Вести.Ru08:15

Легкоатлетки возмущены откровенными планами при съёмке на ЧМ в Дохе

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Адвокат поддержал интимные съемки, которыми возмущались легкоатлетки на чемпионате мира в Дохе

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