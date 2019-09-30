На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу. Однако не всем участникам, а вернее, участницам мирового первенства "интимные ракурсы" пришлись по душе.

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

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