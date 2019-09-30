Спорт
Life.ruСпортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу. Однако не всем участникам, а вернее, участницам мирового первенства "интимные ракурсы" пришлись по душе.
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Политика
В сенате США попросили расследовать связи Байдена и Клинтон с Украиной
Глава комитета по финансам сената Чак Грассли и глава комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон, представляющие Республиканскую партию США, обратились с письмом к генпрокурору страны Уильяму Барру, в котором просят расследовать связи с Украиной бывшего вице-президента Джо Байдена и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон с точки зрения влияния этих связей на выборы 2016 года.
РИА Новости 16:34
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Политика
«Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму
Правящая партия «Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму 2021 г. К очередному съезду партия поменяет около 20 секретарей региональных отделений, рассказали «Ведомостям» два собеседника в руководстве партии.
Ведомости 17:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Происшествия
Адвокаты рассказали о дополнительной экспертизе по делу Хачатурян
«Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), проведённая по постановлению следственной группы СК России, подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей Крестины, Ангелины и Марии», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:27
Футбол
Зидан рассказал о планах «Реала» на матч с «Брюгге»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что его команда сделает все, чтобы одержать победу над «Брюгге» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 08:06
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США
Новые антироссийские санкции США вызывают «крайнее недоумение», заявил МИД России.
Ведомости 17:16
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Шоу-бизнес
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой вынесла отцу «модный приговор»
Неожиданно 6-летняя девочка вынесла отцу «модный приговор».
OAnews 13:41
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Политика
Бабича назначили первым замминистра экономического развития
Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР.
РИА Новости 14:27
Происшествия
Прямо на работе: Раскрыты подробности взяточничества полковника ФСБ
Черкалин, находившийся на должности начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, пообещал банку «Транспортный» «общее покровительство» за ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.
Рамблер 15:53
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости вчера в 11:06
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
Российская газета 16:06
Шоу-бизнес
Лобода показала, как кормит грудью ребенка от Тиля Линдеманна
Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала младенца, которого она кормит грудью.
Московский Комсомолец 04:23
Происшествия
Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно
Мосгорсуд изменил приговор осужденном по «московскому делу» Павлу Устинову, назначив ему один год лишения свободы условно с испытательный сроком в два года.
РБК 05:28
Космос
«Роскосмос» планирует создать многоразовый космический грузовик
Гендиректор Космокурса Павел Пушкин, когда-то работавший менеджером центра имени Хруничева, назвал Арго ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX.
ИжевскИнфо.РУ 07:12
Армия и оружие
Армия России получила новые танки Т-90М
В распоряжение армии Российской Федерации начали поступать модернизированные танки Т-90М.
Капитал страны 02:03
Шоу-бизнес
Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако
Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
OAnews вчера в 23:00
Наука
Обнаружены странные черви с тремя полами
Один из видо неметод, обнаруженных в озере Моно /©Калифорнийский технологический институт Работа ученых говорит о том, что нематоды могут иметь генетическую предрасположенность к устойчивости в экстремальных средах обитания и адаптации к любым средам.
Naked Science 27 сентября в 11:59
Футбол
Дзюба: «Сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что вызвал бы на дуэль главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в то время, когда они вместе работали в «Спартаке».
Sport24.ru 15:12
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Экономика
Летать по России в обход Москвы разрешили без налогов
В России для всех внутренних авиарейсов, пролегающих в обход московских аэропортов, отменили налог. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Lenta.ru 17:21
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 09:00
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Футбол
Мостовой: Отставка Кононова в «Спартаке» напрашивалась
Само собой, отставка напрашивалась, а правильно или нет, мы поймём только со временем.
Life.ru 04:51