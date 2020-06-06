Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСпортзалы и библиотеки откроют в Калининградской области

Ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, снимают в Калининградской области с воскресенья, 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
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В Калининградской области с 7 июня возобновляют работу спортзалы, библиотеки и сауны

КП - Калининградвчера в 18:59

«Сауны без купелей и отели на побережье»: с 7 июня в регионе снимают ряд коронавирусных ограничений

Калининград.Ruвчера в 12:25

Власти разрешили работать библиотекам, баням и спортзалам в Калининградской области

Новый Калининград.Ruвчера в 10:53

В регионе назвали дату открытия фитнес-клубов, пляжей и гостиниц

Клопсвчера в 11:19

Библиотекам, баням и спортзалам разрешили работать в Калининградской области

Каскадвчера в 11:11

С 7 июня снимается ряд ограничительных мер

Вести Калининградвчера в 11:03

Библиотеки, бани и спорт-центры откроются в Калининградской области с 7 июня

ТАССвчера в 11:48
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Авто

КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа

Автоновости дня вчера в 13:58
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Политика

Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне

Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
Политика

В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы

Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня.
Газета.Ru вчера в 06:42
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
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Единоборства

Гарбрандт отправил в нокаут Асcунсао на UFC 250

Американский боец Коди Гарбрандт победил бразильского спортсмена Рафаэла Ассунсана в со-главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 250.
Газета.Ru 00:05
Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
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Политика

Посол России ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает беспочвенными обвинения о том, что Москва якобы поддерживает провокаторов в ходе беспорядков, которые развернулись в США на фоне трагической гибели афроамериканца.
Комсомольская правда вчера в 16:11
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Шоу-бизнес

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
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Наука

Никотиновые жвачки и пластыри оказались опасными для онкобольных

News.ru вчера в 07:30
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Футбол

«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче

Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», в котором добыл разгромную победу.
RT на русском вчера в 15:50
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
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Происшествия

В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост

В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Религия

Епархия намерена построить храм на конечке в Сосновом Бору – ей помогает Осипов

Согласно протоколу, в ближайшей перспективе в Чите планируется построить три храма – в лесу Северного, на улице Ангарской и в Сосновом Бору.
Чита.Ру вчера в 23:30
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
5
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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Авто

Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле

В разговоре с журналистами агентства CarBuzz в субботу, 6 июня, Шелдон Браун, занимающий пост главного инженера Toyota, сказал, что он выступает за концепцию FJ Cruiser, но корпорация сконцентрируется на классических авто, вроде 4Runner, Sequoia, Tundra и новой генерации Tacoma.
CarsWeek.ru вчера в 16:10
Общество

В ПФР предупредили о мошеннической схеме перерасчета пенсий

Злодеи представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают пожилым людям организовать перерасчет пенсии.
ФедералПресс 05 июня в 23:20
1K
Шоу-бизнес

Ксению Собчак раскритиковали в Сети за пост с песней «Убили негра»

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост с отрывком из песни «Убили негра», которую исполнила группа «Запрещенные барабанщики».
iReactor вчера в 11:49
6
Общество

Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
РБК вчера в 13:56
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Политика

КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию

Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы 04 июня в 15:03
1,8K
Политика

Украина передала Берлину предложения по диалогу с Россией по Донбассу

Предложения России по обеспечению прекращения огня в Донбассе передала Украина представителям Германии, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июня в эфире телеканала «Украина».
ИА Красная Весна 05 июня в 16:42
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,1K
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
2,1K
Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
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Авто

«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
226
Общество

В Приморье отменили 14-дневный карантин для приезжающих

При отсутствии признаков ОРВИ, гости и жители края смогут отправиться к месту пребывания без помещения на 14-дневный карантин.
Российская газета 04 июня в 21:04
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Футбол

«Бавария» установила рекорд Бундеслиги

DixiNews вчера в 14:30
Происшествия

Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР

Украинские пограничники поймали нескольких жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), приплывших на лодке.
Lenta.ru вчера в 12:16
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Кино

Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров

Один из первых российских сериалов снимался в эпоху, когда формат российского многосерийного кино был экзотикой и для режиссеров и для телеканалов.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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