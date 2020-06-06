Ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, снимают в Калининградской области с воскресенья, 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Спортзалы и библиотеки откроют в Калининградской области

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