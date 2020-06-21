Общество
Live24Способ меньше есть раскрыл медик
Василий Генералов в интервью радио Sputnik рассказал о том, как меньше есть. По его словам, за количество съеденной пищи отвечают вкусовые рецепторы. Если отказаться от фастфуда, они восстановятся и есть человек станет меньше.
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с чего всё началось
Если рецепторы перестают нормально работать, человек начинает есть все больше и больше. Одной из причин такого сбоя может быть состав пищи, к которой вы привыкли, объяснил медик.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
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«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
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