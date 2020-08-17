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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Способ получить достойную пенсию в 50 тысяч рублей раскрыли россиянам

Заработать на пенсию мечты в размере 50 тысяч рублей можно посредством инвестирования, сообщает ToDay News Ufa. Обычным порядком накопить на это не получится.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Для получения совокупной пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остается добровольно накопить еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, рассказал агентству "Прайм" начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
ПРАЙМвчера в 19:05
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Телеканал 360°

Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

Телеканал 360°вчера в 20:13
Lenta.ru

Россиянам раскрыли способ получить пенсию в 50 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 00:48
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, как накопить на пенсию в 50 тысяч рублей

Московский Комсомолецвчера в 20:14
Газета.Ru

Эксперт назвал способы поднять пенсию до 50 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 01:53
ФАН

Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

ФАНвчера в 20:04
Народные новости

Эксперт назвал способы получения пенсии в 50 тыс. рублей

Народные новостивчера в 20:03
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

ПРАЙМвчера в 19:05

ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от коронавируса

По словам Нейры, загрязнение воздуха, которое ежегодно уносит жизни 7 млн людей, негативным образом сказывается на легких и мешает работе защитных организмов, ускоряет течение хронических заболеваний легких и может повлиять на степень серьезности формы заболевания COVID-19.
Газета.Ru06:39
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РФС заменил ассистента главного арбитра матча между «Зенитом» и ЦСКА

Ассистент главного арбитра матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и ЦСКА Арам Петросян получил травму и не сможет работать на данной игре, сообщает пресс-служба РФС.
РИА Новости08:42

ВВС США закажут разработку большой многоцелевой гиперзвуковой ракеты

ВВС США начали подготовку к тендеру на создание большой многоцелевой гиперзвуковой крылатой ракеты, которая сможет нести бо́льшую по массе полезную нагрузку на большее расстояние, чем гиперзвуковые боеприпасы, разрабатываемые в настоящее время.
N+102:37

Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридус15 августа в 13:23
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Российская вакцина обрушила мировые цены на золото

По мнению экспертов, если раньше цена росла из-за опасений распространения коронавируса и возможности второй волны пандемии, то после новости о создании вакцины у инвесторов появилась надежда на скорую победу над вирусом и стабилизацию экономики.
Evo-rus.com07:43
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