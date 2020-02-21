Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.

с чего всё началось

Предложение озвучила депутат Верховной рады Елена Мошенец. А интервью телеканалу ATR парламентарий предложила провести в Крыму «местные выборы» на границе с полуостровом.

Способ проведения «выборов» в Крыму предложили в партии Зеленского

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