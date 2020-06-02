Экономика
Lenta.ruВ России задумали удвоить производство золота
Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия». Это предлагается сделать за счет отмены 20- процентного ввозного НДС на драгоценные металлы. Ожидается, что предложение будет рассмотрено нижней палатой парламента в середине июня.
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с чего всё началось
В Швейцарии же, которая лидирует по производству золота, ежегодно перерабатывают около 3,3. тыс. т на четырех заводах, добавил он. По прогнозу Игоря Ананских, после отмены 20-процентного ввозного НДС объемы производства золота в РФ увеличатся как минимум вдвое.Известиявчера в 17:15
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Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
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Захватчик московского банка извинился перед Ольгой Бузовой
Захватчик московского банка 35-летний Алексей Барышников извинился перед телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
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Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году
Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.
Известия вчера в 18:00
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Путин утвердил основы госполитики по ядерному сдерживанию
Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Коммерсантъ 08:53
Общество
На Свердловскую область надвигаются заморозки
На территории Свердловской области ожидаются заморозки. Об этом 2 июня сообщается на сайте регионального управления МЧС.
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Политика
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«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
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Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре
Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
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Стали известны сроки открытия кинотеатров в России. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 2 июня.
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Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
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Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановят до конца июня
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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
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Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Общество
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
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Вселенная вращалась в первые эпохи своего существования
Аномалии в характере вращения более чем 200 тыс. галактик показали, что в первые эпохи своего существования Вселенная вращалась.
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Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам
Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
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Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
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Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
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Отец Жанны Фриске отказался выплачивать приставам 1,5 млн рублей
Отец певицы Жанны Фриске Владимир настаивает на уменьшении суммы, которую он должен выплатить судебным приставам по делу «Русфонда».
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В армии РФ выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
В ВС РФ от COVID-19 вылечились 4,3 тысячи военнослужащих. В российской армии выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.
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