В Швейцарии же, которая лидирует по производству золота, ежегодно перерабатывают около 3,3. тыс. т на четырех заводах, добавил он. По прогнозу Игоря Ананских, после отмены 20-процентного ввозного НДС объемы производства золота в РФ увеличатся как минимум вдвое.

с чего всё началось

Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия». Это предлагается сделать за счет отмены 20- процентного ввозного НДС на драгоценные металлы. Ожидается, что предложение будет рассмотрено нижней палатой парламента в середине июня.

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