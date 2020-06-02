Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России задумали удвоить производство золота

Российские власти задумали увеличить производство золота в стране как минимум вдвое, сообщает газета «Известия». Это предлагается сделать за счет отмены 20- процентного ввозного НДС на драгоценные металлы. Ожидается, что предложение будет рассмотрено нижней палатой парламента в середине июня.
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с чего всё началось

В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое

В Швейцарии же, которая лидирует по производству золота, ежегодно перерабатывают около 3,3. тыс. т на четырех заводах, добавил он. По прогнозу Игоря Ананских, после отмены 20-процентного ввозного НДС объемы производства золота в РФ увеличатся как минимум вдвое.
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