Общество

Lenta.ruLenta.ruСпособное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт Коломбо (Шри-Ланка).
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно изменило маршрут

РИА Новости09:43

Способное достроить «Северный поток — 2» судно поменяло маршрут

РЕН ТВ05:04

Способное достроить «Северный поток — 2» судно движется на Шри-Ланку

RT на русском08:55

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru06:30

Судно, которое может достроить «Северный поток - 2», направляется на Шри-Ланку

ТАСС06:10

Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

РБК08:59

Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик изменил порт назначения

ПРАЙМ04:31
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