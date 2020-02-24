Общество
Lenta.ruСпособное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс
Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт Коломбо (Шри-Ланка).
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Общество
Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы
Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».
Кино
Первый режиссёр экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода
В интервью подкасту Happy Sad Confused Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно») рассказал о том, почему он покинул режиссёрское кресло экранизации Minecraft.
Общество
Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса
Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
Хоккей
Ковальчук стал партнером Овечкина в «Вашингтоне»
Благодаря обмену между "Монреалем" и "Вашингтоном" Ковальчук оказался в "Вашингтоне", где его партнерами станут давний друг - лучший снайпер Лиги последних лет Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Здоровье
В Италии шестой человек скончался от коронавируса
Жертвой коронавируса в Италии стал шестой человек. Ранее сайт kp.ru сообщал о вспышке коронавируса в стране.
Здоровье
Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Политика
Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова.
Политика
В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Здоровье
Залкалиани: мы делаем все, чтобы коронавирус не проник в Грузию
Правительство Грузии работает в круглосуточном режиме, чтобы не допустить появления и распространения коронавируса в стране, заявил журналистам в Женеве глава МИД Давид Залкалиани, сообщает Первый канал.
Политика
Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского почти на треть
Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского с сентября 2019 по февраль 2020 года снизился практически на одну треть.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Экономика
ЕЭК может отменить пошлины на электромобили
Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
Общество
Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Авто
Российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Компания Toyota до конца 2020 года оснастит все свои автомобили, предназначенные для российского рынка, уникальным противоугонным идентификатором.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Здоровье
Километровая очередь за масками в Южной Корее попала на видео
В понедельник, 24 февраля, по нескольким улицам Тэгу в Южной Корее протянулась километровая очередь из сотен людей, которые хотят купить медицинские маски для лица, сообщает британское издание The Guardian.
Гаджеты
Huawei показала новые доступные ноутбуки MateBook D в двух размерах
Сегодня на презентации Huawei представила много устройств: и новый складной смартфон, и планшет, и ноутбук MateBook X Pro.
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Футбол
Джеррард восхитился игрой капитана «Ливерпуля» Хендерсона
Бывший футболист английского "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал о том, что ему очень нравится игра капитана "красных" Джордана Хендерсона, сообщает Daily Mail.
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен.
Гаджеты
Huawei Mate Xs: смартфон с гибким экраном и поддержкой 5G
Компания Huawei анонсировала новый смартфон, оборудованный гибким дисплеем: аппарат получил название Mate Xs.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили, что силовики пять раз за сутки нарушили перемирие
Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности
В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Происшествия
В российской воинской части обнаружили мумию
В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.