Общество
Lenta.ruСпособное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс
Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
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Политика
Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
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Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone
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Азар пропустит три месяца из-за травмы
В текущем сезоне Азар провёл 10 матчей за «Реал» и забил 1 гол. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ».
Биатлон
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
Политика
Трамп хочет мира между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Политика
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Общество
На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса
Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
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Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Происшествия
По Украине ударил мощный шторм: все рушится, есть жертвы – кадры стихии
Позже появилось сообщение о еще одной погибшей из-за стихии: в Одессе девушку убило веткой на пересечении улицы Неженской и переулка Маланова.
Экономика
Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку
С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе.
Общество
Верховный суд РФ отказал в списании долгов депутату Илье Гаффнеру
Решение Верховного суда означает, что при появлении у Ильи Гаффнера доходов, банк сможет взыскивать из в счет погашения долга.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов
Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
Здоровье
В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
Политика
Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры
Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Тольятти
Напомним, в марте 2017 года массовое побоище устроили юные хоккеисты во время матча за Кубок Подмосковья среди юниоров в Электростали.
Политика
В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — подчеркнул Лавров.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Политика
На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР
В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отмечается, что турецкие силы и сирийская оппозиция, выступающая на стороне Анкары, начали наземную операцию в направлении города Нейраб.
Общество
Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
Общество
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 февраля
Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником как 23 февраля, так и 14 октября.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.