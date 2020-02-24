Общество

Lenta.ruLenta.ruСпособное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка).
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СМИ: способное достроить «Северный поток — 2» судно изменило маршрут

Газета.Ru07:48

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru06:30

Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик изменил порт назначения

ПРАЙМ04:31

Судно, которое может достроить «Северный поток - 2», направляется на Шри-Ланку

ТАСС06:10

Судно-трубоукладчик, которое может достроить «Северный поток-2», изменило маршрут

ТК Звезда05:18

Способное достроить «Северный поток — 2» судно поменяло маршрут

РЕН ТВ05:04

Трубоукладчик для «Северного потока — 2» изменил маршрут

News.ru06:25
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