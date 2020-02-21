Общество
КоммерсантъСпособное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения. Как сообщалось ранее, судно направлялось в Сингапур из порта Находки в начале февраля.
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Футбол
Дженнаро Гаттузо: «Месси делает вещи, которые невозможно представить»
Политика
Стало известно, что Путин подарил Трампу в 2018 году
Отмечается, что президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет, посвященных чемпионату мира по футболу в России.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США
Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Шоу-бизнес
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
На кадрах молодая жена Потапа танцует под англоязычный трек в прозрачном корсете ультра – модного лимонного цвета.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Здоровье
В Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о снижении заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Хоккей
Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»
Футбол
Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна»
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, которые выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.
Происшествия
СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии
Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Шоу-бизнес
Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля
Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.
Музыка
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Футбол
«Рубин» объявил о расторжении контракта с Башкировым
Полузащитник Евгений Башкиров покинул «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Происшествия
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и фуры
В Киеве столкнулись два транспортных средства — маршрутка и фура МАЗ.
Гаджеты
Vivo Apex 2020 сможет заряжаться до 50% за пять минут
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Политика
Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 100 тысяч гривен
"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч (почти 4,1 тысячи долларов по курсу нацбанка) денежной помощи", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Армия и оружие
Кошкин пояснил, зачем ПНС нужен перенос мирных переговоров по Ливии
Политолог Андрей Кошкин пояснил, что ПНС тянет время, чтобы успеть укрепить военные позиции.
Гаджеты
Работу новой iOS 14 показали на iPhone 11 Pro Max
Сетевой информатор Бен Гескин (Ben Geskin) выложил в интернет видео, на котором продемонстрировал раннюю внутреннюю тестовую сборку iOS 14 на iPhone 11 Pro Max.
Шоу-бизнес