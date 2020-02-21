Общество

КоммерсантъКоммерсантъСпособное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения. Как сообщалось ранее, судно направлялось в Сингапур из порта Находки в начале февраля.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно поменяло маршрут

РИА Новости09:43

Способное достроить «Северный поток — 2» судно поменяло маршрут

РЕН ТВ05:04

Способное достроить «Северный поток — 2» судно движется на Шри-Ланку

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Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик изменил порт назначения

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