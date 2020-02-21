Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения. Как сообщалось ранее, судно направлялось в Сингапур из порта Находки в начале февраля.

Политика Дуда назвал Россию «агрессором на Украине» Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является "агрессором на Украине" и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа.

Политика Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука» Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.

Музыка Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020» РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.

Общество Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

Общество Канарские острова накрыла песчаная буря из Сахары Песчаную бурю видно из космоса и спутниковые снимки показывают, как она накрывает острова у побережья северо-западной Африки.

Политика В США опубликован список полученных Трампом подарков в 2018 году Федеральный реестр Соединенных Штатов опубликовал перечень подарков, которые получили сотрудники федеральных органов власти от властей иностранных держав в 2018 году, передает РИА "Новости".

Авто Nissan останавливает свои заводы В Nissan отметили, что первые сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым встанет завод в Японии, потом – в Малайзии.

Политика Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.