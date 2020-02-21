Общество

КоммерсантъКоммерсантъСпособное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения. Как сообщалось ранее, судно направлялось в Сингапур из порта Находки в начале февраля.
Читать в источнике
Комментировать438

Подробнее о событии

Способное достроить «Северный поток – 2» судно изменило курс

РИА Новости09:43

Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

РБК08:59

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru06:30

Способное достроить «Северный поток — 2» судно движется на Шри-Ланку

RT на русском08:55

Судно, которое может достроить «Северный поток - 2», направляется на Шри-Ланку

ТАСС06:10

Способное достроить «Северный поток — 2» судно поменяло маршрут

РЕН ТВ05:04

Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик изменил порт назначения

ПРАЙМ04:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Политика

Дуда назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является "агрессором на Украине" и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа.
Газета.Ru 10:11
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
РИА Новости 11:16
Музыка

Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»

РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
РЕН ТВ вчера в 08:06
Происшествия

В Москве студентка умерла, выпав из окна общежития

На севере Москвы погибла студентка, выпав из окна девятого этажа общежития аграрного университета имени К.А. Тимирязева, расположенного на Лиственничной аллее.
Комсомольская правда 11:19
Происшествия

Свыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу

Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
Газета.Ru 10:58
Игры

Microsoft назвал характеристики Xbox Series X

Cyber.sports.ru 10:20
Экономика

Лукашенко заявил, что Путин хочет компенсировать Минску $300 млн

Газета.Ru 21 февраля в 11:25
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Биатлон

Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира

LiveSport.ru вчера в 04:20
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня вчера в 10:00
Здоровье

Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты

ToDay News Ufa 05:37
Здоровье

Названы провоцирующие артрит и рак продукты

Ученые провели исследование и назвали шесть продуктов, которые могут провоцировать артрит и рак.
Peterburg2.ru вчера в 07:41
Общество

Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
RT на русском 03:59
Шоу-бизнес

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Вокруг ТВ 05:16
Общество

Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
BFM.ru 07:27
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК 05:43
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Российская газета 06:46
Общество

Канарские острова накрыла песчаная буря из Сахары

Песчаную бурю видно из космоса и спутниковые снимки показывают, как она накрывает острова у побережья северо-западной Африки.
Полит.ру 06:55
Армия и оружие

Полковник ВСУ пообещал показать Европе «грозную силу» украинской армии

«Если стратегия изменится и Генштаб примет решение освободить захваченные территории Луганска и Донецка, тогда Европа увидит, что украинская армия — грозная сила, способная завершить эту войну», — объяснил Марченко.
ФАН 03:04
Игры

Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет

Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Ferra 10:05
Политика

В США опубликован список полученных Трампом подарков в 2018 году

Федеральный реестр Соединенных Штатов опубликовал перечень подарков, которые получили сотрудники федеральных органов власти от властей иностранных держав в 2018 году, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:57
Авто

Nissan останавливает свои заводы

В Nissan отметили, что первые сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым встанет завод в Японии, потом – в Малайзии.
Амур.инфо вчера в 05:57
Гаджеты

Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G

Коммерсантъ 09:11
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 09:10
Политика

Трамп прибыл с первым визитом в Индию

МИД Индии сообщил, что Трамп приехал, чтобы поучаствовать в массовом мероприятии "Намасте Трамп".
Деловое.ТВ 03:06
Политика

Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Московский Комсомолец 08:07
Политика

Представитель МВД Ирина Волк получила генеральское звание

Свободная Пресса 21 февраля в 09:37
Культура

Граймс рассказала о своей роли певицы-киборга в Cyberpunk 2077

Афиша Daily 05:37
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

На Украине в феврале 2020 года снизится на 15% оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей.
REGNUM 11:03
Гаджеты

Xiaomi официально объявила о завершении продаж популярного флагмана

Буквально сегодня Xiaomi официально объявила о завершении продаж популярного флагмана.
Ferra 02:38
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное