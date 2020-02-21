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КоммерсантъСпособное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения. Как сообщалось ранее, судно направлялось в Сингапур из порта Находки в начале февраля.
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