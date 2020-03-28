Общество

ПрофильПрофильСпособное достроить «Северный поток-2» судно обогнуло Африку

Принадлежащее «Газпрому» судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое предполагалось задействовать в достройке «Северного потока – 2» обогнуло крайнюю южную точку Африки – мыс Игольный. Сейчас «Академик Черский» движется в Атлантику.
Читать в источнике
Комментировать87

Подробнее о событии

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в Атлантику

Lenta.ru05:39

Не «Черским» единым. Какие варианты есть у России по укладке «Северного потока–2»

BaltNews.lt25 марта в 05:21

«Академик Черский» запутывает следы: почему российский трубоукладчик вновь поменял маршрут

BaltNews.ee25 марта в 03:06

Трубоукладчик «Академик Черский» сведет к нулю попытки США помешать строительству «Северного потока-2»

Planet Today25 марта в 06:15

Трубоукладчик «Северного потока – 2» продолжил движение на запад

Взгляд.ру07:12

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» продолжает идти на запад

ТАСС06:04

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику

Интерфакс05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия

В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

В России общее число случаев коронавируса достигло 1264.
62инфо 06:54
Здоровье

Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске вчера в 02:22
Происшествия

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Пожарный погиб при тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону.
ТАСС 11:24
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным лекарством

Российская газета 10:54
Происшествия

В Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
РБК 10:28
Кино

Актер Марк Блум умер от коронавируса

Регион online 26 марта в 14:02
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Армия и оружие

Российские военные прибыли в Бергамо — эпицентр эпидемии в Италии

С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВВС России, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.
Ридус 26 марта в 03:52
Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Новые Известия вчера в 10:56
Общество

Холодильники-морги для трупов появились на улицах Нью-Йорка

Передвижные морги появились на улицах Нью-Йорка: под них приспособили грузовики-рефрижераторы.
ToDay News Ufa вчера в 08:18
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК 26 марта в 17:00
Происшествия

Западная Украина с 23 по 27 марта: новые жертвы коронавируса, борьба за счет Бандеры, гастарбайтеры штурмуют границу

Хотя Черновицкая область уступила Киеву первое место по числу выявленных случаев коронавируса, на Западной Украине ныне 111 из 226 инфицированных, и четыре из пяти летальных случаев По состоянию на 27 марта, в Черновицкой области, которая стала первым эпицентром распространения коронавируса на Украине, зафиксировано 47 больных, одна пациентка умерла.
Украина.ру 03:22
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Общество

Митрополит Иларион допустил послабления в великий пост из-за пандемии

Пандемия — не самое лучшее время для строгого поста, и послабления возможны, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 28 марта в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Красная весна 10:48
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 млн рублей

Недавно появилась новость, что супруги приняли решение продать собственный дом стоимостью 140 миллионов рублей.
OAnews 03:01
Наука

Ученые связали цвет волос и продолжительность жизни

Ученые из Кембриджа провели очередное исследование и смогли узнать, есть ли взаимосвязь между естественным цветом волос человека и продолжительностью жизни в целом.
Evo-rus.com 08:19
Шоу-бизнес

Звезда «Деффчонок» Таисия Вилкова вышла замуж в разгар карантина

Звезда "Деффчонок" Таисия Вилкова вышла замуж в разгар карантина Актриса не побоялась устроить свадьбу во время эпидемии коронавируса.
Экспресс газета вчера в 12:09
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Общество

Алексей Хотин выставил бизнес-центры на борьбу с коронавирусом

В 38 офисных и бизнес-центрах господина Хотина могут безвозмездно разместиться больницы, карантины, а также, если потребуется, войска, оперативные штабы силовых и правоохранительных структур.
Коммерсантъ 06:06
Здоровье

Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске

Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат.
Тайга.инфо 08:59
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств для борьбы с коронавирусом.
Мослента 06:01
Футбол

РПЛ рассматривает вариант с возобновлением чемпионата в июле

Руководство РПЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона во второй половине июля, сообщает «Чемпионат».
Sports.ru 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное