Общество
ПрофильСпособное достроить «Северный поток-2» судно обогнуло Африку
Принадлежащее «Газпрому» судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое предполагалось задействовать в достройке «Северного потока – 2» обогнуло крайнюю южную точку Африки – мыс Игольный. Сейчас «Академик Черский» движется в Атлантику.
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Не «Черским» единым. Какие варианты есть у России по укладке «Северного потока–2»
BaltNews.lt25 марта в 05:21
Трубоукладчик «Академик Черский» сведет к нулю попытки США помешать строительству «Северного потока-2»
Planet Today25 марта в 06:15
«Академик Черский» запутывает следы: почему российский трубоукладчик вновь поменял маршрут
BaltNews.ee25 марта в 03:06
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Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Общество
В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина
Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Здоровье
Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Происшествия
В Иванове полиция начала задерживать граждан, нарушающих режим самоизоляции
В Ивановской области полиция осуществляют жесткий контроль за соблюдением эпидемиологических норм, в том числе за теми гражданами, кто получил предписание соблюдать необходимый им самим и окружающим режим самоизоляции.
Происшествия
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке
Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Гаджеты
Apple Watch Series 6 получат Touch ID
Apple может оснастить следующие Apple Watch Series 6 сканером отпечатков пальцев Touch ID, который значительно упростит жизнь владельцам фирменных часов.
Футбол
Радимов: не вы дали жизнь бабушкам и дедушкам, чтобы из-за пофигизма её отбирать
Радимов разместил в этой сети видео с кадрами гуляющих людей, которые сменяются кадрами из европейских стран, где из-за коронавируса введён карантин.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Общество
Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек
К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Гаджеты
Просочились подробные характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
Происшествия
При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный
При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Общество
Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом
Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
Футбол
РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле
Как стало известно «Чемпионату», руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля.
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Общество
Почта России вводит особый режим работы с 30 марта
С 30 марта по 1 апреля включительно Почта России вводит особый режим работы.
Общество
Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей
Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Авто
Изображения нового Toyota Fortuner появились в Сети
Новый Toyota Fortuner впервые был замечен в январе текущего года во время испытаний в Таиланде.
Экономика
В Минфине разъяснили действие налога на проценты по вкладам
Антон Силуанов подчеркнул, что на доходы с вкладов, полученные в текущем году, новый налог распространяться не будет, удержат его только за 2021 год.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
В Элисте ввели режим ЧС из-за коронавируса
В Калмыкии действует режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, в больнице только один больной с подозрением на инфекцию, с 28 марта по 5 апреля в регионе не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия, для людей старшей 60 лет до 14 апреля введен режим самоизоляции.
Футбол
Умер 14-летний игрок «Атлетико»
Минчола родился 19 февраля 2006 года, за академию «Атлетико» он выступал с сезона-2013/14.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус
Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.