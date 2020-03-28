Общество

ПрофильПрофильСпособное достроить «Северный поток-2» судно обогнуло Африку

Принадлежащее «Газпрому» судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое предполагалось задействовать в достройке «Северного потока – 2» обогнуло крайнюю южную точку Африки – мыс Игольный. Сейчас «Академик Черский» движется в Атлантику.
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Трубоукладчик «Северного потока – 2» продолжил движение на запад

Взгляд.ру07:12

Возможный трубоукладчик «Северного потока - 2» продолжает идти на запад

ТАСС06:04

Не «Черским» единым. Какие варианты есть у России по укладке «Северного потока–2»

BaltNews.lt25 марта в 05:21

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно направилось в Атлантику

Lenta.ru05:39

Трубоукладчик «Академик Черский» сведет к нулю попытки США помешать строительству «Северного потока-2»

Planet Today25 марта в 06:15

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из Индийского океана в Атлантику

Интерфакс05:43

«Академик Черский» запутывает следы: почему российский трубоукладчик вновь поменял маршрут

BaltNews.ee25 марта в 03:06
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Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Общество

В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Молодежь Дагестана 26 марта в 15:49
Здоровье

Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске вчера в 02:22
Происшествия

В Иванове полиция начала задерживать граждан, нарушающих режим самоизоляции

В Ивановской области полиция осуществляют жесткий контроль за соблюдением эпидемиологических норм, в том числе за теми гражданами, кто получил предписание соблюдать необходимый им самим и окружающим режим самоизоляции.
IvanovoNews 09:51
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 14:42
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Гаджеты

Apple Watch Series 6 получат Touch ID

Apple может оснастить следующие Apple Watch Series 6 сканером отпечатков пальцев Touch ID, который значительно упростит жизнь владельцам фирменных часов.
The GEEK 14:38
Футбол

Радимов: не вы дали жизнь бабушкам и дедушкам, чтобы из-за пофигизма её отбирать

Радимов разместил в этой сети видео с кадрами гуляющих людей, которые сменяются кадрами из европейских стран, где из-за коронавируса введён карантин.
Чемпионат 14:28
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Общество

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Российская газета 13:57
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Гаджеты

Просочились подробные характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

3DNews 26 марта в 01:58
Происшествия

При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Коммерсантъ 12:04
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:43
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом

Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
REGNUM 06:42
Футбол

РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле

Как стало известно «Чемпионату», руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля.
Чемпионат 10:01
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Общество

Почта России вводит особый режим работы с 30 марта

С 30 марта по 1 апреля включительно Почта России вводит особый режим работы.
Ясно 02:14
Общество

Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:34
Авто

Изображения нового Toyota Fortuner появились в Сети

Новый Toyota Fortuner впервые был замечен в январе текущего года во время испытаний в Таиланде.
Тарантас Ньюс 05:54
Экономика

В Минфине разъяснили действие налога на проценты по вкладам

Антон Силуанов подчеркнул, что на доходы с вкладов, полученные в текущем году, новый налог распространяться не будет, удержат его только за 2021 год.
АБН 26 марта в 12:34
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Общество

В Элисте ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Калмыкии действует режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, в больнице только один больной с подозрением на инфекцию, с 28 марта по 5 апреля в регионе не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия, для людей старшей 60 лет до 14 апреля введен режим самоизоляции.
РИА Новости 14:00
Футбол

Умер 14-летний игрок «Атлетико»

Минчола родился 19 февраля 2006 года, за академию «Атлетико» он выступал с сезона-2013/14.
Sports.ru 10:42
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус

Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:07
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