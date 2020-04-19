Общество
РБКСпособное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. Затем оно отправилось в Сингапур, а в начале марта сменило курс на Суэц в Египте, куда судно должно было прибыть 25 марта.
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Сроки сдачи «Северного потока – 2» могут быть сдвинуты из-за снижения цен
Политическая Экспертиза09:36
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Общество
Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов России
Естественная убыль населения в Ростовской области за период с 2017 по 2019 годы составила 46,5 тысяч человек.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:26
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Политика
Путин: распространение эпидемии коронавируса в России продолжается
Президент России Владимир Путин во время видеосовещания заявил, что в стране продолжается рост заболеваемости коронавирусом.
Газета Кемерова 09:17
Экономика
Bloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина
В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег.
Piter.tv вчера в 13:58
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Общество
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
Общество
Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня
Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня, сообщил глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путины.
Sibnovosti.ru 10:16
Общество
Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 07:38
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Здоровье
Академик РАН призвал не драматизировать ситуацию с коронавирусом
О вспышке заболевания, вызванной коронавирусом нового типа СOVID-19, власти Китая сообщили в конце прошлого года.
Парламентская газета 08:57
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:47
Общество
Ростовский губернатор потребовал изменить схему выдачи спецпропусков
Ростов-на-Дону, 20 апреля 2020, 16:15 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал от руководства Ростова-на-Дону изменить схему выдачи спецпропусков, которые начнут действовать на территории города-миллионника с 23 апреля, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 09:15
Футбол
В Новой Москве умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
РИА Новости 10:26
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Политика
Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса
Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
NewInform 08:57
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
«Аэрофлот» перестал лидировать по числу рейсов по России
Компания «Аэрофлот» впервые перестала лидировать по количеству внутренних рейсов, подсчитали «Ведомости».
Коммерсантъ 06:36
Здоровье
Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 10:13
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО
Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад, уточнил ее представитель.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Здоровье
Число заразившихся пациентов и врачей российской больницы превысило 90
Ранее сообщалось, что коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 10:20
Общество
Из-за коронавируса вводится карантин в Балтайском районе
В Балтайском районе Саратовской области из-за ситуации с распространением коронавируса принято решение ввести карантин.
Saratovnews 10:26