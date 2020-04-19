Общество
РБКСпособное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. Затем оно отправилось в Сингапур, а в начале марта сменило курс на Суэц в Египте, куда судно должно было прибыть 25 марта.
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Сроки сдачи «Северного потока – 2» могут быть сдвинуты из-за снижения цен
Политическая Экспертиза09:36
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Здоровье
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона.
Саратов24 02:00
Авто
ГАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю
Горьковский автозавод сокращает рабочую неделю. Теперь она будет длиться четыре дня, сообщает «Интерфакс-Поволжье».
Коммерсантъ Нижний Новгород 12:06
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Футбол
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
Российская газета 10:49
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая
Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
РИА Новости 09:19
Общество
Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяина
Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что риск заражения кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.
Газета.Ru 10:54
Здоровье
В Удмуртии подтверждено 137 случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 20 апреля 2020, 13:42 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 20 апреля выявлено 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 06:42
Космос
Астрономы нашли похожую на Землю планету
Ученые открыли новую экзопланету, которая больше остальных похожа на Землю по размерам и расчетной температуре поверхности.
Росбалт 17 апреля в 19:29
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Армия и оружие
Стал известен срок спуска на воду носителя «Посейдонов»
АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два. Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".
Piter.tv 05:31
Общество
Житель Воронежа на самоизоляции выиграл в лотерею 8 миллионов рублей
MedikForum.ru 10:33
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
Уволенные в эпидемию опасного вируса смогут получать максимум денежных выплат по безработице.
Evo-rus.com 08:01
Здоровье
Вирусолог объяснил появление бессимптомных носителей коронавируса
Люди становятся бессимптомными носителями либо в силу генетических особенностей, либо из-за малого числа вирусных частиц, попавших в организм, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.
Взгляд.ру 06:12
Политика
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Известия 10:55
Политика
Власти запланировали продлить режим самоизоляции
Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая, говорит другой источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса.
РБК 12:00
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Футбол
20 лет назад Редондо совершил невозможный финт
Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс вчера в 09:26
Политика
Путин посоветовался с экспертами на тему ситуации с коронавирусом
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом в России и мире доступна на портале стопкоронавирус.рф Телефон "горячей линии": 8 (800) 2000-112 Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Москве 60 переболевших коронавирусом пациентов стали донорами плазмы.
ГЛАС.RU 09:25
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Шоу-бизнес
Рыбин и Сенчукова оказались на грани бедности из-за коронавируса
«Осталась 1000», — сообщила о своем удручающем положении Сенчукова позже в социальной сети.
ФАН 04:56
Общество
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 10:32
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Здоровье
Титов предложил расширить список имеющих право на доплаты врачей
С просьбой расширить список получателей выплат обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой глава Партии роста Борис Титов.
РБК 09:59
Шоу-бизнес
Тодоренко расплакалась на ТВ из-за выступления Топалова в образе панды
Телеведущая Регина Тодоренко на шоу "Маска" на одном из федеральных каналов не смогла сдержать слез, когда узнала, что в костюме Панды скрывался Влад Топалов.
VSE42.RU 03:40