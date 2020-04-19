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Здоровье В Удмуртии подтверждено 137 случаев заражения коронавирусом Ижевск, 20 апреля 2020, 13:42 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 20 апреля выявлено 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 67

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