Политика
BFM.ruСпособное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
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с чего всё началось
Судно-трубоукладчик должно прибыть в пункт назначения 22 февраля, следует из данных портала Vesselfinder, который занимается отслеживанием подобных перемещений.Телеканал 360°17:35
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Способный достроить «Северный поток—2» трубоукладчик «Газпрома» покинул порт Находки
Московский Комсомолец15:43
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Политика
В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
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Гол Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу над «Лос-Анджелесом»
"Нью-Йорк Рейнджерс" нанес поражение "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Голливуде началась церемония вручения премии «Оскар»
В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего.
Наука
Модифицированные иммунные клетки выжили и размножились в опухолях
Как рассказал доктор медицинских наук, профессор Пенсильванского университета и соавтор исследования Карл Джун, ученые в ходе изучения выявили две ранее неизвестные вещи: многократные изменения генома клеток с высокой точностью возможны и позволяют им выжить дольше других, а также такие клетки способны противостоять распространению опухолей.
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Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
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Белоруссия обратилась к России с просьбой о снижении процентной ставки по кредиту на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) и об отсрочке даты начала выплат по нему.
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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
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Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Общество
Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов
По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Армия и оружие
Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Музыка
Участница из Башкирии набрала самый высокий балл на телешоу «Ну-ка, все вместе!»
Участница из Башкирии при выходе сразу понравилась своим внешним видом и стройной фигурой, а, когда запела, подняла и «зажгла» зал.
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Москва вошла в тройку лидеров по доступности топлива
Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг российских регионов по доступности автомобильного топлива.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту
Трое чиновников, участвовавших в слушаниях процесса импичмента в качестве свидетелей и выступавших против президента США Дональда Трампа, лишились своих постов.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Здоровье
В Хэйхэ появилось 2 новых случая заболевания коронавирусом
В лесном управлении поселка Чжаньхэ города Удалянчи (五大连池市沾河林业局), который входит в состав городского округа Хэйхэ, с 7 по 9 февраля подтвердилось 3 случая заболевания коронавирусом нового вида, сообщает 9 февраля вечером Центр по контролю и профилактике заболеваний города Хэйхэ.
Общество
Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время
Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.