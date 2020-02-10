Политика

BFM.ruBFM.ruСпособное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
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с чего всё началось
Судно-трубоукладчик должно прибыть в пункт назначения 22 февраля, следует из данных портала Vesselfinder
, который занимается отслеживанием подобных перемещений.
Телеканал 360°17:35

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из порта Находки

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