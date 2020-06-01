Общество

Газета.RuГазета.RuСпособное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары

Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», — находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ), следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов.
РБК13:13

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Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Газета.Ru18:44

Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары

РБК13:13

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Lenta.ru17:40

Способное достроить «Северный поток – 2» судно поменяло владельца

Московский Комсомолец16:29

СМИ: способное достроить «Северный поток —2» судно сменило владельца

РИА Новости15:56

Владельцем трубоукладчика для «Северного потока — 2» оказался фонд из Самары

Forbes15:43

Владельцем способного достроить «Северный поток-2» судна стал самарский фонд

Коммерсантъ17:44
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