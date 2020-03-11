Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking. Судно покинуло порт Находка 9 февраля.

Экономика Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.

Религия РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Происшествия Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.

Гаджеты На российском рынке появились смартфоны Huawei P40 lite Что касается модели Huawei P40 lite E, то это будет еще более доступный смартфон, у которого основная камера имеет разрешение 48 Мп, экран 6,39-дюймовый, процессор Kirin 710F, а батарея установлена на 4 000 мАч.

Общество ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.

Здоровье Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.

Общество На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.

Транспорт Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.

Общество «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Общество В Ивановской области ввели режим повышенной готовности "В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Политика Конституционный суд одобрил поправки к Конституции Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.

Общество Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.

Политика Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.