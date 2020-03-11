Общество

Lenta.ruLenta.ruСпособное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking. Судно покинуло порт Находка 9 февраля.
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Способный достроить «Северный поток – 2» трубоукладчик ушел с маршрута

Профиль05:32

Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик

Lenta.ru05:26

Нормальные герои всегда идут в обход. Академик Черский не станет проходить через Суэцкий канал

Neftegaz.ru02:01

Способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик сменил маршрут

Piter.tv04:30

Способный достроить «Северный поток - 2» трубоукладчик сменил маршрут

РЕН ТВ04:02

Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут и идет в Мозамбик

ПРАЙМ03:54

Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в сторону Мозамбика

РБК05:14
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В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда

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Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
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Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой

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ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом

В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.
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Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли

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Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
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Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
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В Ивановской области ввели режим повышенной готовности

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Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
ТАСС вчера в 09:21
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Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

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Путин не считает несистемную оппозицию врагами государства

Президент России Владимир Путин заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства.
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Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
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Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
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Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал о возможном переносе боя его сына с американским бойцом Тони Фергюсоном из США.
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