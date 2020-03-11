Общество
Lenta.ruСпособное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking. Судно покинуло порт Находка 9 февраля.
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Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
Религия
РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Происшествия
Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист
В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
Гаджеты
На российском рынке появились смартфоны Huawei P40 lite
Что касается модели Huawei P40 lite E, то это будет еще более доступный смартфон, у которого основная камера имеет разрешение 48 Мп, экран 6,39-дюймовый, процессор Kirin 710F, а батарея установлена на 4 000 мАч.
Происшествия
В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Музыка
В Германии высоко оценили шансы Little Big на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Общество
ВОЗ обнародовала новые данные о числе заразившихся коронавирусом
В самой КНР умерло 3218 человек. За сутки 16 марта число заражённых коронавирусом в мире выросло на 13 903, скончались 862 человека.
Здоровье
Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Общество
«Коронавирус отступил»: Тома Хэнкса выписали из больницы в Австралии
Общество
На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение
В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
Транспорт
Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
В Ивановской области ввели режим повышенной готовности
"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Политика
Путин не считает несистемную оппозицию врагами государства
Президент России Владимир Путин заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства.
Общество
Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта
Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 85 копеек — до 73,45 рубля. Курс евро увеличился на 53 копейки и составил 81,26 рубля.
Общество
Жириновский раскритиковал Лукашенко за советы по лечению коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал советы президента Белоруссии Александра Лукашенко по борьбе с коронавирусом.
Политика
Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования
Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о переносе боя с Фергюсоном в ОАЭ
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал о возможном переносе боя его сына с американским бойцом Тони Фергюсоном из США.